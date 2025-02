Chiều nay (5/2), Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau thông tin vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Tấn Sơn (45 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, TP Cà Mau) để điều tra về hành vi “giết người”.

Bị can Sơn chính là người phóng hỏa đốt nhà khiến mẹ ruột bị bỏng nặng.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 2h30 ngày 30/1 (tức mùng 2 Tết), căn nhà của bà P.M.C. (46 tuổi, ngụ ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành) bất ngờ bốc cháy do bị tạt xăng và phóng hỏa từ bên ngoài. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 6 người.

Vụ việc khiến 3 người bị thương, gồm: bà L.K.A. (72 tuổi, mẹ ruột bị can Sơn) bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ; bà P.V.D. (chị ruột bà C.) bị bỏng tay và chân, hiện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau và bà C. bị bỏng ở chân.

Vụ cháy cũng làm hư hỏng nhiều tài sản trong nhà, ước tính thiệt hại khoảng 14 triệu đồng.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa là ông Sơn. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai trong gia đình.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

