Thông tin trên vừa được UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thường trực, đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 31.

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi 14 vụ tham nhũng với 33 bị can. Cụ thể, vụ nhận hối lộ tại UBND 2 xã Cửa Cạn, Cửa Dương (TP Phú Quốc) với 7 bị can; vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại UBND xã Bãi Thơm (TP Phú Quốc) 2 bị can; nhận hối lộ của viên chức Sở TN&MT với 2 bị can; vụ việc tại Trung tâm đăng kiểm Kiên Giang 4 bị can…

Cựu Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn Du Việt Thanh bị bắt cuối tháng 4 vừa qua với hành vi nhận hối lộ. Ảnh: Công an Kiên Giang

Ngoài ra, VKSND tỉnh đề nghị truy tố 5 vụ với 15 bị can. TAND hai cấp xét xử 3 vụ với 10 bị cáo.

Tổng số tiền tham nhũng được phát hiện gần 6,5 tỷ đồng và 3 ô tô. Trong đó, cơ quan chức năng đã thu hồi tài sản tham nhũng hơn 3,8 tỷ đồng.

Trong kỳ báo cáo này có 63 cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng; 1 viên chức bị khiển trách do vi phạm quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục.

Đánh giá tình hình, so với cùng kỳ năm trước, UBND tỉnh Kiên Giang nhận định các vụ việc tham nhũng được phát hiện có tính chất phức tạp, tinh vi, mức độ thiệt hại cho ngân sách và xã hội ngày càng lớn.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, địa phương tập trung tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chuyển đổi vị trí công tác nhiều cán bộ, kiểm soát tài sản, thu nhập theo kế hoạch…

