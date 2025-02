Chiều nay (4/2), ông Võ Hồng Ngọc – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường An Phú (thị xã Tịnh Biên, An Giang) cho biết, Công an phường đã chuyển hồ sơ vụ cướp giật tài sản xảy ra tại chùa Kim Tiên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã để tiếp tục điều tra, làm rõ.

“Chùa cách trung tâm xã khoảng 2km, dịp Tết Nguyên đán hàng năm có khá đông du khách đến hành hương. Sau sự việc, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh trật tự khu vực này”, ông Ngọc thông tin.

Ông Cường bị nhóm khoảng 50 người áp sát, cướp tài sản. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo của Công an phường An Phú, vào khoảng 9h20 ngày 3/2, ông Nguyễn Phú Cường (63 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cùng gia đình đến hành hương tại chùa Kim Tiên.

Khi đến gần khu vực chánh điện, ông Cường bất ngờ bị nhóm khoảng 50 người, gồm cả nam và nữ, đeo khẩu trang áp sát. Lợi dụng lúc đông người, nhóm người nói trên đè ông Cường xuống đất, giật sợi dây chuyền (màu vàng, trọng lượng 1 chỉ) cùng số tiền mặt lên đến 12 triệu đồng.

Thấy ông Cường la lớn, nhóm người vây đánh gia đình nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sự việc sau đó được ông Cường trình báo cơ quan công an.

Theo Công an phường An Phú, qua làm việc ban đầu có ít nhất 5 người bị thương.

