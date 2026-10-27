Nhậu say, một người đàn ông ở Vĩnh Long nghĩ bản thân bị theo dõi nên tấn công người đi đường gây thương tích.

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phối hợp với Công an phường Tân Hạnh thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Ngọc Thuận (31 tuổi, ngụ phường Tân Hạnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h05 ngày 17/8, anh N.A.L. (43 tuổi, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy lưu thông từ phường Thanh Đức đến phường Tân Hạnh.

Khi đến đường Nguyễn Huệ (phường Long Châu), ông L. bị một thanh niên chạy từ phía sau áp sát, đạp khiến cả người và xe ngã xuống đường. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng hung khí tấn công ông L.

Bị tấn công, ông L. bỏ chạy và được người đi đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Người thân nạn nhân sau đó đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi xác minh, thu thập lời khai và các chứng cứ liên quan, cơ quan công an mời Thuận lên làm việc. Tại đây, Thuận thừa nhận hành vi phạm tội.

Thuận khai không quen biết ông L. và cũng không có mâu thuẫn từ trước. Tuy nhiên, do nhậu say, trên đường về nhà, Thuận nghĩ có người theo dõi, định đánh mình nên đã ép xe ông L. ngã xuống đường rồi tấn công nạn nhân.

Kết luận giám định xác định ông L. bị tổn thương cơ thể 15% do hành vi của Thuận gây ra.