Sau khi dùng dao đâm nhiều nhát vào tài xế ô tô trên phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề (Hà Nội), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phố Bắc Cầu, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Công an phường Bồ Đề phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, điều tra vụ việc và truy bắt đối tượng gây án. Đến tối 20/10, nghi phạm đã bị bắt giữ.

Danh tính nghi phạm, nạn nhân và nguyên nhân dẫn đến vụ việc hiện chưa được cơ quan điều tra công bố.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 20/10, tại khu vực trước số nhà 293 đường Bắc Cầu xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Theo người dân địa phương, thời điểm trên, một người đàn ông đi xe máy, bịt kín mặt, chặn đầu ô tô mang biển kiểm soát 15K-616.XX. Người này để xe máy ngã chắn trước đầu ô tô, sau đó cầm dao tấn công tài xế bên trong.

“Chúng tôi không rõ nguyên nhân mâu thuẫn thế nào, chỉ thấy người đàn ông đi xe máy chặn ô tô rồi cầm dao đâm vào trong xe. Nạn nhân kêu cứu rất lớn nhưng không ai dám đến can ngăn vì đối tượng quá hung hãn”, một nhân chứng kể lại.

Anh Nguyễn Văn H., người dân khu vực, cho biết trước đó đã chứng kiến hai bên xảy ra mâu thuẫn gần hiện trường. Sau đó, người đi xe máy đuổi theo ô tô để chặn lại.

Xe cứu thương đến hiện trường.

Theo lời kể của các nhân chứng, nghi phạm được cho là đã lấy dao từ một người bán thịt cách hiện trường vài chục mét. Khi đuổi kịp ô tô, người này ép xe vào sát cửa ngôi nhà số 293 Bắc Cầu rồi đập kính để nói chuyện, trước khi dùng dao tấn công tài xế.

Nạn nhân bị thương nặng, mất nhiều máu và tử vong ngay trên ghế lái. Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc ô tô vẫn nổ máy khi dừng bên đường.

Khoảng 19h cùng ngày, lực lượng công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, thu thập chứng cứ phục vụ điều tra. Đại diện Viện kiểm sát cũng có mặt để phối hợp xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, các cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án cùng những tình tiết liên quan.