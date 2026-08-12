Đà Nẵng

XEM CLIP: (nguồn: Lưu Văn Hạn)

Trước đó, ngày 8/8, Công an phường Bàn Thạch tiếp nhận tin báo về vụ đánh nhau xảy ra trên đường Nguyễn Hoàng, thuộc tổ dân phố Trà Cai.

Theo hình ảnh được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, tại khu vực có hai xe khách 16 chỗ dừng bên đường, một người đàn ông kẹp cổ một người khác, trong khi người còn lại liên tục dùng tay, chân đánh vào vùng đầu, mặt của người này.

Qua xác minh, Công an phường Bàn Thạch xác định người bị đánh là anh Lưu Văn H. (SN 1983, trú xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng), tài xế xe khách 16 chỗ Kim Liên chạy tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn.

Anh H. bị chấn thương vùng lưng, đầu và cánh tay trái, đang được điều trị tại bệnh viện.

Đối tượng Ngô Viết Hiếu bị tạm giữ hình sự. Ảnh: B.T

Hai người có hành vi đánh anh H. được xác định là tài xế và phụ xe của xe khách 16 chỗ Nhân Đức, chạy cùng chiều với xe Kim Liên. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh giành khách giữa hai xe.

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, Công an phường Bàn Thạch đã tạm giữ hình sự Ngô Viết Hiếu (còn gọi là Bi, SN 1990, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Hiếu được xác định là người trực tiếp đánh anh H. gây thương tích.

Đối với những người liên quan khác, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh vai trò, hành vi để xử lý theo quy định.