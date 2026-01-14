Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Minh Vũ (SN 1968, trú tại tổ dân phố Liên Vinh, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa) về tội danh trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt bị can Lê Minh Vũ. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023-2025, Lê Minh Vũ thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook “Lê Minh Vũ” và fanpage “Cổng Thông Tin Điện Tử Lê Minh Vũ - Nơi Gửi Đơn Đến Hộp Thư Người Nhận” để đăng tải nhiều bài viết chứa nội dung thể hiện quan điểm, ngôn từ mang tính phủ nhận, công kích, thiếu căn cứ đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chính quyền; đồng thời xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương.

Những nội dung này có dấu hiệu xâm hại lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm hoang mang dư luận, tạo nhận thức sai lệch, tiêu cực về công tác cán bộ và hoạt động của các cơ quan chức năng.

Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.