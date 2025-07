Ngày 1/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vừa khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Tiến Đạt (SN 1993, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) phóng viên của một tạp chí về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" theo điều 170, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Doãn Long (SN 1988, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) cũng bị khởi tố, bắt giam về cùng hành vi. Long là đồng phạm, cùng thực hiện, giúp sức cho Nguyễn Tiến Đạt thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trần Tiến Đạt (đối tượng mặc áo đen) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, lợi dụng hoạt động báo chí, Trần Tiến Đạt đã ghi hình nhiều phương tiện vận tải, sau đó liên hệ để đe dọa các doanh nghiệp, yêu cầu đưa tiền, nếu không sẽ viết bài phản ánh.

Với thủ đoạn trên, Trần Tiến Đạt đã nhiều lần cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố Trần Tiến Đạt về tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.