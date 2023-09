Sáng 1/9, Bộ Công an cho biết, Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông), đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Hữu Vương (1989), phóng viên một tờ báo pháp luật thuộc Văn phòng Nam miền Trung và Tây Nguyên về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an xác định, giữa tháng 7/2023, sau khi biết được việc ông N.H.Q ở huyện Đắk Mil chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất nên Lê Hữu Vương đã gặp và yêu cầu ông Q. đưa tiền nếu không sẽ viết bài đăng báo.

Lo sợ nên cuối tháng 7 và đầu tháng 8, ông Q. đã đưa cho Vương 2 lần với tổng số tiền 15 triệu đồng cùng một số đồ vật khác. Không dừng lại ở đó, khoảng 2 tuần sau Vương tiếp tục điện thoại yêu cầu ông Q. đưa 150 triệu đồng.

Ngày 24/8, Vương yêu cầu ông phải đưa tiền và ông Q. đã trình bày hoàn cảnh khó khăn, không có tiền, Vương giảm xuống còn 50 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Q chỉ lo được 10 triệu đồng để đưa trước cho Vương, số còn lại ông Q. nợ và sẽ chuyển sau.

Tiếp nhận đơn tố giác của ông Q., Công an huyện Đắk Mil đã triệu tập Lê Hữu Vương lên làm rõ nội dung theo đơn tố cáo.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Đắk Mil đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hữu Vương để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.