Ngày 16/4, TMZ đưa tin nam diễn viên Ethan Jamieson đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc thực hiện hành vi tấn công nhằm vào 3 người đàn ông tại Raleigh, bang Bắc Carolina.

Theo nguồn tin, vụ việc xảy ra trong bối cảnh nam diễn viên được cho là đã sử dụng một khẩu súng ngắn bán tự động 9mm để tấn công các nạn nhân với ý định giết người. Danh tính của 3 người liên quan hiện chưa được công bố trong báo cáo bắt giữ.

Diễn viên Ethan Jamieson. Ảnh: Page 6

Hồ sơ từ cơ quan chức năng cho thấy đây không phải lần đầu Ethan vướng vào rắc rối pháp lý. Vào tháng 3/2025, anh từng bị bắt vì hành vi chống đối người thi hành công vụ. Sau quá trình xử lý, nam diễn viên đã bị tuyên án liên quan đến vụ việc này vào ngày 26/3 vừa qua.

Ethan Jamieson sinh năm 1998, bắt đầu được công chúng chú ý khi xuất hiện trong một vai khách mời của series truyền hình One Tree Hill vào năm 2009. Sau đó, anh tiếp tục tham gia một số dự án như The Rusty Bucket Kids: Lincoln, Journey to 16 và đặc biệt có vai diễn nhỏ trong The Hunger Games (Đấu trường sinh tử).

Trong một cuộc phỏng vấn khi phim ra mắt, Ethan từng cho biết bản thân không có ý định theo đuổi con đường diễn xuất lâu dài mà mong muốn hướng tới một cuộc sống bình thường ngoài ánh đèn sân khấu.

