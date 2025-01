Ngày 13/1, Công an tỉnh Hà Giang xác nhận, đơn vị vừa thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Trịnh (46 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1 - 11/2015, ông Trịnh khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty Top One (địa chỉ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) vì thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để thu lợi số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với ông Nguyễn Thế Trịnh. Ảnh: Công an Hà Giang

Cụ thể, ông Trịnh bị cáo buộc đã giúp sức cho bị can Đinh Văn Tạo (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Top One) hợp thức hóa hồ sơ tài liệu, tăng khống vốn điều lệ để thành lập công ty đại chúng, niêm yết cổ phiếu (mã chứng khoán TOP) trên sàn giao dịch chứng khoán và chào bán ra công chúng…

Trước đó vào ngày 12/1/2024, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Giang khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Top One để điều tra hành vi "Tham ô tài sản".