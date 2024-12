Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Cốc Pài.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt Chủ tịch UBND thị trấn Cốc Pài. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.

Trước đó, ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xín Mần đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra năm 2023 tại UBND Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần.

Theo kết quả điều tra, năm 2023, trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, Nguyễn Anh Tuấn với vai trò Chủ tịch UBND thị trấn Cốc Pài, Trưởng ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia thị trấn Cốc Pài giai đoạn 2022 - 2025 đã chỉ đạo thực hiện sử dụng nguồn vốn sai mục đích gây thiệt hại đến ngân sách nhà nước.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.