Theo thông tin từ Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã ban hành Quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thức (SN 1969), Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trần Văn Thức. Ảnh: CTV

Ông Thức bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác” theo quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự. Trước khi giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT, ông Trần Văn Thức từng là Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Tháng 3/2025, ông Thức được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Trần Văn Thức hiện là tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, ông Thức bị bắt để điều tra về những sai phạm trong công tác tuyển sinh xảy ra trong thời gian ông giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.