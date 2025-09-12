Thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa, tối 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh khám xét và bắt khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, hay còn gọi là “bầu” Đoan), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân. Ảnh: TTV

Liên quan tới vụ án trên, mở rộng điều tra của cơ quan chức năng, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn các quyết định khởi tố các bị can, lệnh bắt tạm giam 7 bị can, gồm:

Lê Anh Xuân (SN 1973, Bí thư phường Hạc Thành - nguyên Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cũ); Trần Anh Chung (SN 1974, Giám đốc Sở Công Thương - nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cũ); Lê Mai Khanh (SN 1972, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn - nguyên Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cũ); Tào Minh Hạnh (nguyên Giám đốc trung tâm quỹ đất TP Thanh Hóa cũ); Vũ Hoàng Tân (nguyên cán bộ Trung tâm quỹ đất TP Thanh Hóa cũ).

Các bị can này bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa còn khởi tố, bắt tạm giam các ông Trần Tất Hùng (Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn) để điều tra về tội "Nhận hối lộ"; Hà Văn Hiếu (nhân viên Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Ông Cao Tiến Đoan bị bắt trước đó. Ảnh: CACC

Riêng bị can Cao Tiến Đoan, ngoài hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Đoan còn tiếp tục bị khởi tố bổ sung để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".