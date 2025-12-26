Ngày 26/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đoàn Uyên Thao nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: SĐ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đoàn Uyên Thao là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Quyến, địa chỉ tại thôn 2, phường Buôn Ma Thuột.

Từ năm 2020 đến năm 2024, Thao sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Hoàng Quyến để huy động, nhận tiền gửi của nhiều cá nhân với mức lãi suất từ 0,6% đến 1,5%/tháng, dưới hình thức gửi không kỳ hạn, cho phép rút tiền linh hoạt theo nhu cầu.

Khi nhận tiền, Thao lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của Công ty Hoàng Quyến, tạo lòng tin để các nạn nhân gửi tiền với mục đích đầu tư kinh doanh, sinh lãi.

Sau khi nhận tiền, Thao chủ yếu sử dụng để trả tiền gốc và lãi cho những người có nhu cầu rút tiền, theo hình thức “lấy tiền của người sau trả cho người trước”, nhằm tạo vỏ bọc hoạt động kinh doanh hiệu quả, thanh toán sòng phẳng.

Tính đến chiều 26/12, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố cáo và làm việc với 249 cá nhân, phản ánh Công ty Hoàng Quyến có hành vi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 166 tỷ đồng thông qua hình thức nhận ký gửi nêu trên.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, trong năm 2024, dù Công ty Hoàng Quyến đã mất năng lực tài chính, không có khả năng thanh toán nợ và đứng trước nguy cơ phá sản, Thao vẫn tạo vỏ bọc về tiềm lực kinh tế, đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu nhiều tài sản, kho nông sản lớn và cam kết trả lãi từ 0,7% đến 1%/tháng.

Với thủ đoạn này, Thao đã khiến 5 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tin tưởng gửi hơn 2,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên được sử dụng để thanh toán tiền gốc và lãi cho những người gửi tiền trước đó.