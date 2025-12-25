Ngày 25/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện và triệt phá đường dây tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố.

Dự án này được quảng bá rầm rộ trên không gian mạng, thu hút số lượng lớn người tham gia, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 tài khoản trên hệ thống Meta Whale. Ảnh: Công an Phú Thọ

Sau thời gian điều tra, ngày 11/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Công an phường Hà Đông (Hà Nội) tiến hành kiểm tra hội trường của một chung cư tại phường Hà Đông.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang tổ chức sự kiện “Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới” của hệ thống Meta Whale với sự tham gia của hơn 100 người. Ban tổ chức sự kiện gồm Lê Xuân Thắm (36 tuổi), Hoàng Thị Thúy (42 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền (47 tuổi), cùng trú tại Hà Nội.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Các đối tượng hưởng hoa hồng chủ yếu từ việc giới thiệu, phát triển thêm người tham gia mới vào hệ thống.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia đầu tư tại Việt Nam, với tổng số tiền giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng.

Ngày 29/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Thắm, Thúy, Hường về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.