Ngày 11/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú tổ 7, phường An Bình, tỉnh Gia Lai).

Tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Long là tài xế của nhà xe Việt Tân Phát, liên quan đến vụ tai nạn lật xe khách ở phường Hội Phú khiến 4 người tử vong.

Trước đó, khoảng 3h10 ngày 31/8, Long điều khiển xe khách giường nằm mang BKS 50E-449.XX, lưu thông theo hướng Hàm Rồng đi An Khê.

Khi đến Km10+600 tuyến đường tránh phía tây Pleiku (tuyến đường chưa được phép khai thác), xe khách bị lật nghiêng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 34 người, trong đó có 31 hành khách, 2 tài xế và 1 phụ xe.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trần Hoàn

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu và triển khai các biện pháp xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.