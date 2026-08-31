Tối 31/8, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú tại tổ 7, phường An Bình, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ lật xe khách khiến 1 người tử vong và 6 người bị thương.

Tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long bị tạm giữ. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h10 cùng ngày, xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-449.17 do Nguyễn Cảnh Hạ Long điều khiển, lưu thông theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa. Khi đến Km10+600, thuộc phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, xe bất ngờ lật nghiêng vào lề đường bên phải theo chiều lưu thông.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 34 người, gồm 2 lái xe, 1 phụ xe và 31 hành khách. Khu vực xảy ra vụ việc có mưa lớn, trời tối, sương mù dày đặc. Bùn đất từ hai bên đường tràn xuống mặt đường, tạo lớp bùn dày khoảng 10cm, khiến mặt đường trơn trượt.

Đáng chú ý, tuyến đường xảy ra tai nạn chưa được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác, sử dụng. Một số hạng mục trên tuyến vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm các điều kiện theo quy định. Do chưa được phép đưa vào khai thác, các phương tiện không được tự ý lưu thông trên tuyến đường này.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, trước đó, đơn vị đã có các văn bản kiến nghị bảo đảm các điều kiện an toàn trước khi tuyến đường được đưa vào khai thác. Tuy nhiên, đến thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tuyến đường vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh, điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định của pháp luật.