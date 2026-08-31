Ngày 31/8, lãnh đạo phường Hội Phú (Gia Lai) xác nhận xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường tránh QL14, đoạn qua địa bàn phường. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định một nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trần Hoàn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, xe khách giường nằm Việt Tân Phát, biển kiểm soát 50E-449.XX, do tài xế Nguyễn Cảnh H.L. (SN 1993, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông trên đường tránh QL14 theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đắk Đoa.

Khi đến KM10+600 (thôn Hàm Rồng, phường Phú Hội), xe bất ngờ mất lái, lật nghiêng vào lề đường bên phải theo hướng di chuyển. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng, xe khách bị hư hỏng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 33 người. Hiện 20 nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Một chủ quán gần hiện trường cho biết, khi cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa của hành khách xin trú mưa nên mới biết xảy ra tai nạn.

Qua kiểm tra nhanh, tài xế xe khách không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Hiện các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.