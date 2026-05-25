Sáng 25/5, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa kịp thời khống chế vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, xe khách giường nằm mang BKS 19B-015.xx lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Khi đi đến đoạn qua xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh, xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Lực lượng cảnh sát PCCC cùng người dân nỗ lực dập lửa. Ảnh: A. Hào

Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có khoảng 33 người. Sự việc khiến hàng chục hành khách hốt hoảng. Phát hiện đám cháy, tài xế và phụ xe nhanh chóng hướng dẫn hành khách rời khỏi phương tiện an toàn, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Vụ cháy khiến một số hàng hoá của hành khách bị hư hỏng. Ảnh: A.Hào

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác chữa cháy, ngăn cháy lan và bảo đảm an toàn khu vực xung quanh.

Vụ cháy xe khiến giao thông trên cao tốc bị ách tắc cục bộ. Ảnh: A.Hào

Sau khoảng 3 phút triển khai dập lửa, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhiều tài sản và đồ dùng của hành khách được bảo vệ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.