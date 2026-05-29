Ngày 29/5, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bị can Hoàng Văn Thanh nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: SĐ

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h25 ngày 26/5, ông Thanh điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ xã Quảng Phú về phường Buôn Ma Thuột.

Khi đến trước cổng Khu công nghiệp Tân An (phường Tân An), ông Thanh điều khiển xe lách sang bên trái để vượt một xe ô tô con đi cùng chiều phía trước.

Khi vừa vượt lên chạy gần song song với xe ô tô con, ông Thanh phát hiện xe máy do anh Y.S.Ê (26 tuổi, trú tại xã Quảng Phú) điều khiển chở theo anh Y.D.Ê. (35 tuổi, trú tại xã Cuôr Đăng) đang chạy theo hướng ngược lại, cách khoảng 100m.

Nghĩ rằng xe máy sẽ chủ động né xe mình nên ông Thanh vẫn tiếp tục điều khiển xe tải lấn sang làn đường bên trái để vượt xe ô tô con.

Sau khi đi thêm một đoạn, thấy chiếc xe máy đi dần vào giữa đường và không có dấu hiệu nhường đường, ông Thanh liền đạp phanh, giảm tốc độ để điều khiển ô tô về lại phần đường của mình.

Tuy nhiên, lúc này khoảng cách giữa hai xe quá gần nên không kịp xử lý. Vụ va chạm mạnh đã khiến Y.S.Ê. tử vong tại chỗ, Y.D.Ê. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi tai nạn xảy ra, ông Thanh đã đến Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú và trình báo toàn bộ sự việc.