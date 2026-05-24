Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên Quốc lộ 3 tại bang Massachusetts (Mỹ), khi một tài xế điều khiển chiếc xe sang BMW 4-Series Gran Coupe màu đen, lao ngược chiều và gây ra vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều phương tiện. Toàn bộ diễn biến được camera hành trình của một xe gặp nạn ghi lại.

Theo video, chiếc xe BMW bất ngờ lao khỏi mặt đường rồi tăng tốc băng qua dải phân cách bằng cỏ rộng giữa hai chiều cao tốc. Chiếc xe suýt tông trúng một SUV màu bạc trước khi đâm trực diện vào xe gắn camera hành trình.

Cú va chạm mạnh khiến nhiều phương tiện khác bị cuốn vào vụ tai nạn. Hình ảnh từ trên cao do truyền thông địa phương công bố cho thấy một chiếc Acura Integra bị hư hỏng nặng, bên cạnh một chiếc Honda Fit màu cam và một sedan màu đen nằm chắn giữa đường.

Theo người thân của tài xế điều khiển xe gắn camera, nạn nhân đang trên đường về nhà sau giờ làm việc và mới mua chiếc xe từ tháng 10 năm ngoái. May mắn, người này chỉ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng và đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Đáng chú ý, vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về mức độ an toàn trên các tuyến cao tốc tại Massachusetts, đặc biệt là tình trạng xe đi ngược chiều đang có xu hướng gia tăng.

Truyền thông Mỹ cho biết, dải phân cách bằng cỏ vốn được thiết kế như vùng đệm an toàn giữa hai chiều xe chạy, nhưng trong vụ việc này lại trở thành “bệ phóng” để chiếc BMW lao sang làn đối diện.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài tuần sau khi cảnh sát bang Massachusetts Kevin Trainor thiệt mạng bởi một tài xế đi ngược chiều trên Quốc lộ 1. Sự việc đã thúc đẩy Thượng nghị sĩ bang Bruce Tarr đề xuất sửa đổi luật nhằm mở rộng chương trình ngăn chặn xe chạy sai chiều.

Từ năm 2022, Sở Giao thông vận tải Massachusetts đã triển khai hệ thống đèn nháy và camera sử dụng năng lượng mặt trời tại các lối ra cao tốc để cảnh báo tài xế khi đi nhầm hướng.

Theo thống kê được NBC Boston dẫn lại, từ năm 2020 đến 2025, bang Massachusetts ghi nhận 338 vụ tai nạn liên quan đến xe chạy ngược chiều trên các tuyến cao tốc phân làn, khiến 42 người thiệt mạng.

(Theo Carscoops)

