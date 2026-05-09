Ngày 9/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết quá trình điều tra xác định tài xế Trần Văn Hậu (SN 1972, trú xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô khách đi không đúng phần đường, lấn sang làn trái rồi lao vào cây bên lề đường theo hướng di chuyển.

Tài xế Trần Văn Hậu. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Vụ tai nạn khiến bà Võ Thị Hường (SN 1951), anh Lê Kim Hùng (SN 1989) và anh Nguyễn Việt Hoà (SN 1980, phụ xe; cùng trú xã Phú Túc) tử vong tại Trung tâm Y tế Krông Pa. Ba người bị thương gồm ông Ksor H’Uir (SN 1951), bà Nguyễn Thị Hiên (SN 1973) và anh Ksor H’Pli (SN 1991), cùng trú xã Ia Rsai.

Xác định tài xế Trần Văn Hậu có dấu hiệu “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, đêm 8/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý.

Trước đó, khoảng 5h40 ngày 8/5, ông Hậu điều khiển xe khách 16 chỗ mang BKS 77F-000.05, nhãn hiệu Ford, lưu thông trên Quốc lộ 25 theo hướng từ xã Phú Túc đi Pleiku. Khi đến Km110+500, đoạn qua đèo Tô Na thuộc buôn Phùm (xã Uar), xe bất ngờ gặp nạn.

Phương tiện được cẩu về phục vụ điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Qua kiểm tra, tài xế Hậu có giấy phép lái xe hạng D do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cấp ngày 14/7/2025, còn hiệu lực đến ngày 14/7/2030. Kết quả kiểm tra xác định tài xế không có nồng độ cồn trong khí thở và âm tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.