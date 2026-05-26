Căn cứ Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 của Chính phủ và các quy định liên quan về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã thực hiện hỗ trợ nhân đạo cho hai gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ở Nghệ An.

Trong đó, gia đình ông H.Đ.V., trú tại xóm 5, xã Cát Ngạn, tỉnh Nghệ An được hỗ trợ 45 triệu đồng. Đây là trường hợp tai nạn do phương tiện không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 30/11/2025, ông N.T.T điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến đường nối cầu Đò Cung - Quốc lộ 46C thì xảy ra va chạm với ông H.Đ.V. Hậu quả, ông H.Đ.V tử vong.

Một trường hợp khác được Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ là gia đình ông N.T.V., trú tại xóm 5, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An với số tiền 45 triệu đồng.

Theo thông tin vụ việc, ngày 10/7/2025, ông L.V.S điều khiển máy xúc bánh lốp sau khi đào móng nhà đã di chuyển từ đường liên thôn ra đường ĐH360. Do hạn chế tầm nhìn và không quan sát bảo đảm an toàn khi đi vào nút giao, phần cần máy xúc vươn ra phần đường ĐH360 va chạm với xe mô tô do ông N.T.V điều khiển.

Vụ tai nạn khiến ông N.T.V bị chấn thương nặng và tử vong sau thời gian cấp cứu.

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới cho biết, việc hỗ trợ kịp thời không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn, mất mát với gia đình các nạn nhân mà còn thể hiện tính nhân văn của chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới là quỹ được thành lập để thực hiện các hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo; công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ; tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các hoạt động liên quan nhằm góp phần bảo vệ lợi ích công cộng và bảo đảm an toàn xã hội. Quỹ được hình thành từ đóng góp của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và được quản lý tập trung tại Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV).

Quỹ có nhiều hoạt động, trong đó bao gồm Hỗ trợ nhân đạo: Cấp tiền hỗ trợ cho các nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân tai nạn giao thông trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm, hoặc nằm ngoài phạm vi chi trả bảo hiểm. Mức hỗ trợ 15 triệu đồng cho trường hợp thương tật từ 31% đến 81%; hỗ trợ 45 triệu đồng cho trường hợp tử vong hoặc thương tật trên 81%.

(Nguồn: PVI Bắc Trung Bộ)