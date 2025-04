Công an tỉnh Lai Châu tối 17/4 xác nhận, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Tuấn về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 1h30 sáng nay, tại quán Bar Z25 (tổ 4, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu) xảy ra vụ xô xát gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là anh P.V.T. tử vong tại chỗ do vết thương thấu ngực.

Đối tượng gây án là Vũ Văn Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc nói chuyện, Tuấn "ngáo" bị nạn nhân tấn công trước nên đã rút dao mang sẵn trong người đâm một nhát chí mạng vào ngực trái nạn nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả Tuấn và nạn nhân đều dương tính với ma túy.

Đối tượng Vũ Văn Tuấn, tức Tuấn "ngáo". Ảnh: Văn Thiệp

Đáng chú ý, Vũ Văn Tuấn là đối tượng có 3 tiền án tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Mặc dù đã nhiều lần được cải tạo, nhưng Tuấn vẫn tiếp tục sa vào con đường phạm tội.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm minh theo quy định.