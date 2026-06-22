Ngày 22/6, Công an TP Đồng Nai cho biết, lực lượng Công an xã An Phước vừa triệt phá nhanh một băng nhóm cướp tài sản trên địa bàn.

Trần Văn Giàu (áo đen) là đối tượng cầm đầu. Ảnh: T.T

Rạng sáng 19/6, anh Lê Nguyễn Tấn T. điều khiển xe máy một mình qua đoạn đường vắng tại ấp 1, xã An Phước thì bất ngờ bị một nhóm thanh thiếu niên áp sát, khống chế, đe dọa và cướp chiếc điện thoại iPhone 11 Pro.

Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã An Phước khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, truy xét. Khoảng 2 giờ sau, lực lượng chức năng xác định được nơi lẩn trốn của nhóm nghi phạm tại một quán cà phê và nhà trọ trên địa bàn phường Nhơn Trạch.

Nhóm này gồm Trần Văn Giàu (23 tuổi), Nguyễn Văn Nhịn (18 tuổi, cùng quê Cà Mau), Danh Tuấn (15 tuổi) và Thạch Anh Hoàng Bình (16 tuổi, cùng quê An Giang).

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: T.T

Nhóm này khai nhận sau khi cướp được chiếc điện thoại của anh T. đã mang bán với giá 2 triệu đồng, rồi chia nhau số tiền thu được để tiêu xài cá nhân.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Trần Văn Giàu là đối tượng cầm đầu, trực tiếp đe dọa nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Giàu từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và mới chấp hành xong án phạt tù.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.