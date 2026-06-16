Ngày 16/6, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt giữ Dương Công Nhạc (40 tuổi, ngụ ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) khi đối tượng đang ẩn náu trên địa bàn.

Nhạc được xác định là nghi phạm tấn công, cướp tài sản của một cụ ông 70 tuổi hành nghề bán vé số vào khuya ngày 13/6 tại xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh.

Dương Công Nhạc bị bắt giữ. Ảnh: HC

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, Nhạc áp sát, bất ngờ tấn công cụ ông bán vé số. Sau khi khiến nạn nhân không còn khả năng kháng cự, đối tượng đã cướp đi toàn bộ tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Để né tránh lực lượng chức năng, Nhạc lẩn trốn qua nhiều tỉnh nhằm xóa dấu vết.

Tiếp nhận thông tin nghiệp vụ từ Công an tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở lập tức rà soát diện rộng trên địa bàn.

Đối tượng Nhạc lẩn trốn qua nhiều địa bàn. Ảnh: HC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát hình sự phát hiện Nhạc đang ẩn nấp tại một nhà trọ tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Nhận định đối tượng có thể liều lĩnh chống trả, các mũi trinh sát đã nhanh chóng áp sát, bao vây hoàn toàn căn phòng trọ. Lực lượng chức năng sau đó ập vào khống chế, bắt giữ thành công nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Nhạc đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.