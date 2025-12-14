Ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hoàng (20 tuổi, trú tổ dân phố Đồng Dương, phường Đồng Hới) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào tối 8/12, Hoàng đã đột nhập vào nhà người dân tại phường Đồng Hới lấy trộm số tiền mặt 900.000 đồng cùng một xe ô tô nhãn hiệu Toyota Yaris.

Lê Văn Hoàng (áo đen) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau đó, Hoàng điều khiển xe ô tô vừa trộm được tới quán nhậu cùng phường để chở bạn gái về nhà.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo với Công an phường Đồng Hới. Đơn vị này sau đó phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, Lê Văn Hoàng được xác định là nghi phạm nên bị triệu tập lấy lời khai. Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng.

Trước đó, Hoàng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 1/9. Chỉ hơn ba tháng sau khi trở về địa phương, đối tượng tiếp tục tái phạm.