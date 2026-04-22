Ngày 22/4, lãnh đạo xã Phú Thiện (Gia Lai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Nghi phạm là Dương Quang Trung, có 1 tiền án về tội “Giết người”, vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2025.

Theo báo cáo ban đầu, tối 20/4, anh V.T.T. (SN 1984), Dương Quang Trung (SN 1999, cùng trú tại xã Phú Thiện) cùng một nhóm người đến nhà ông N.V.H. (SN 1966, trú tại Tổ dân phố 3, xã Phú Thiện) ngồi chơi, uống nước.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho anh V.T.T. Ảnh: CTV

Đến khoảng 22h cùng ngày, Trung và anh T. có mâu thuẫn. Lúc này, Trung dùng tay đấm vào mặt anh T. khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà.

Ngay sau đó, anh T. được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Thiện cấp cứu rồi chuyển tới Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai để điều trị, tiếp đó chuyển lên tuyến trên.

Theo xác minh của công an tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, anh T. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, chấn thương sọ não nặng, đa chấn thương, nguy cơ tử vong cao.

Biết không thể trốn tránh, chiều 21/4, Trung đến Công an xã Phú Thiện đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Trong khi đó, anh T. do bị chấn thương quá nặng nên đã tử vong vào tối 21/4.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ vụ án.