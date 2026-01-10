Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (trụ sở tại phố Lê Lai, TP Hải Phòng), để điều tra hành vi liên quan vụ 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long nằm trên địa bàn TP Hải Phòng. Ảnh: Đ.X

Quyết định bắt giữ đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng phê chuẩn.

Theo cơ quan điều tra, ông Trương Sỹ Toàn (trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) được xác định có trách nhiệm trực tiếp trong công tác quản lý, điều hành, liên quan việc thu gom, lưu trữ số lượng lớn thịt heo không bảo đảm an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp.

Cùng ngày, Công an TP Hải Phòng cũng bắt giữ thêm 3 cán bộ, nhân viên Phòng Quản lý chất lượng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, gồm: Phạm Thị Thúy Lan (46 tuổi, Phó Trưởng phòng), Bùi Thị Thoan (47 tuổi, nhân viên phụ trách nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào), Lại Thị Thanh Hương (52 tuổi, nhân viên bộ phận đầu vào). Các cá nhân này được cho là có vai trò trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Theo Công an TP Hải Phòng, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hai xe ô tô vận chuyển khoảng 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc. Kết quả xét nghiệm xác định số thịt này dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Từ manh mối trên, lực lượng chức năng mở rộng điều tra và phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm bệnh đang được lưu trữ tại kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Từ nguồn thịt nhiễm bệnh này, doanh nghiệp đã sử dụng để chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp, trong các ngày 6 và 7/9/2025. Ngoài ra, nhiều sản phẩm khác của công ty cũng được xác định dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, gồm hơn 4.000kg chả giò rế và hơn 3.000kg chả giò đặc biệt. Đáng chú ý, hơn 13.000kg bì heo và hơn 8.000kg da gà đông lạnh còn dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, tác nhân gây bệnh nguy hiểm đối với đường ruột.

Sản phẩm patê của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Thu Hằng

Cơ quan chức năng xác định số thịt lợn nhiễm bệnh được thu gom từ các đầu mối tại tỉnh Hưng Yên, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Sau 4 tháng điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với ông Bùi Đức Trọng (46 tuổi) cùng 8 người khác về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Toàn bộ số thịt và các sản phẩm liên quan đã bị tiêu hủy vào tháng 11/2025.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.