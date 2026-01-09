Lợi nhuận có năm chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin Công an TP Hải Phòng phát hiện đường dây thu gom hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), trong đó khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố 9 bị can về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Trước khi dính vào nghi án 120 tấn thịt lợn, Halong Canfoco kinh doanh ra sao?

Trước khi dính nghi án trên, Halong Canfoco (HNX: CAN) được biết đến là doanh nghiệp có lịch sử gần 70 năm trong lĩnh vực chế biến thực phẩm.

Sau gần 70 năm hoạt động, ngoài Halong Canfoco - Công ty mẹ, hệ sinh thái này còn có Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn.

Theo báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 681,8 tỷ đồng, giảm gần 60 tỷ đồng so với năm 2023 và thấp hơn đáng kể so với kế hoạch.

Trong đó, doanh thu hàng nội địa đạt 525,24 tỷ đồng, tăng 12,63 tỷ đồng so với năm 2023; doanh thu hàng xuất khẩu đạt 156,57 tỷ đồng, giảm gần 72,4 tỷ.

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 của Halong Canfoco đạt chưa đến 3,15 tỷ đồng, giảm 13,62 tỷ đồng so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2,13 tỷ đồng, giảm hơn 9,94 tỷ đồng so với năm 2023.

Lý giải về những con số trên, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, đầu năm 2024, tình hình kinh doanh của công ty không có nhiều khởi sắc. Nửa cuối năm, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) nên nhu cầu thực phẩm đồ hộp tăng cao đột biến, công ty đã tăng công suất sản xuất và gia tăng doanh thu bán hàng.

“Dù vậy, việc điều hành chưa thực sự tốt nên kết quả kinh doanh năm 2024 công ty không đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận”, lãnh đạo Halong Canfoco thừa nhận.

Theo báo cáo, năm 2024, ngoài các kênh bán hàng chính Kênh GT, kênh MT, Kênh Café, Kênh Ecom... công ty đã mở thêm 2 cửa hàng Bánh mì Pate Cột Đèn, 1 Bếp Trung tâm tại khu vực TPHCM và mở chuỗi 10 cửa hàng Nem tại Hà Nội.

Bước sang năm 2025, Halong Canfoco đặt kế hoạch kinh doanh khá tham vọng, với mục tiêu doanh thu hợp nhất gần 703,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 230% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế là 10,47 tỷ đồng, tăng 393%.

Trong đó, Công ty mẹ đặt mục tiêu doanh thu đạt 528,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là gần 8,85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6,72 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính, trong 9 tháng năm 2025, doanh thu công ty chỉ đạt 486,9 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 11,5 tỷ đồng - mức tăng mạnh so với kết quả cả năm trước đó.

Patê cột đèn Hải Phòng - một trong những sản phẩm nổi tiếng của Halong Canfoco.

Liên tục biến động nhân sự, nhiều cổ đông thoái vốn

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long nêu rõ, tổng tài sản của công ty đến cuối năm 2024 là gần 286,7 tỷ đồng, giảm 116,2 tỷ đồng so với đầu năm; vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm là gần 146 tỷ đồng, giảm 5,82 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, cơ cấu cổ đông và nhân sự của Halong Canfoco cũng thay đổi mạnh trong năm 2025. Gần 2 triệu cổ phiếu CAN, tương đương 40% vốn điều lệ, đã được sang tay chỉ trong thời gian ngắn, khi hàng loạt cổ đông lớn và lãnh đạo HĐQT đồng loạt thoái vốn và từ nhiệm.

Cụ thể, tháng 3/2025, nhóm cổ đông lớn nước ngoài và các cá nhân có liên quan đã đồng loạt bán ra toàn bộ lượng cổ phiếu nắm giữ. Trong đó, tổ chức Landial Pte. Ltd đã bán sạch 732.400 cổ phiếu (tương đương 14,65% vốn điều lệ) vào ngày 3/3. Cùng ngày, ông Low Say Pun cũng bán toàn bộ 384.500 cổ phiếu sở hữu.

Ông Wilson Cheah Hui Pin - thời điểm đó là Thành viên HĐQT - đã bán hết 119.300 cổ phiếu cá nhân. Trong cùng khoảng thời gian, vợ ông là bà Lê Minh Hà cũng bán toàn bộ 274.190 cổ phiếu.

Cổ đông cá nhân lớn khác là ông Phạm Hữu Quý Lâm cũng thực hiện bán toàn bộ 438.120 cổ phiếu.

Không chỉ vậy, cơ cấu nhân sự cũng có biến động. Theo đó, ngày 11/4/2025, các thành viên HĐQT bao gồm ông Kek Chin Ann (Chủ tịch), ông Wilson Cheah Hui Pin và ông Bùi Quốc Hưng đồng loạt nộp đơn từ nhiệm.

Hiện nay, ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1975 tại Hà Nội) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Trước khi đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT Halong Canfoco, ông Nguyễn Anh Tuấn từng là nhân viên marketing, trưởng phòng kinh doanh tại nhiều công ty.

Trước ngày 10/4/2025, ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mavin, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương I.

Liên quan đến vụ việc hơn 120 tấn thịt lợn, Halong Canfoco khẳng định toàn bộ nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất, các sản phẩm đang lưu thông trên thị trường đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm. Công ty cho biết hoạt động sản xuất - kinh doanh hiện vẫn diễn ra bình thường, không phát sinh gián đoạn trọng yếu.