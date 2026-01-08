Ngày 8/1, UBND tỉnh Quảng Ninh phát thông báo làm rõ thông tin liên quan đến tên gọi “Đồ hộp Hạ Long”.

Theo đó, thời gian gần đây, trên một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến sản phẩm mang tên “Đồ hộp Hạ Long”, thu hút sự quan tâm của người dân và dư luận. Từ thực tế này, nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu doanh nghiệp mang thương hiệu nói trên có thuộc tỉnh Quảng Ninh hay không.

Để người dân, du khách và doanh nghiệp thuận tiện trong việc tiếp cận thông tin chính xác, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết doanh nghiệp mang thương hiệu “Đồ hộp Hạ Long” được thành lập và đăng ký hoạt động tại TP Hải Phòng, theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long nằm trên địa bàn TP Hải Phòng. Ảnh: Đ.X

UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định doanh nghiệp mang thương hiệu “Đồ hộp Hạ Long” không thuộc địa bàn và không nằm trong phạm vi quản lý của tỉnh. Việc sử dụng địa danh trong tên thương mại được pháp luật cho phép khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, do đó tên gọi “Hạ Long” trong thương hiệu không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có trụ sở hay cơ sở sản xuất tại Hạ Long hoặc tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh cho biết luôn coi trọng, bảo vệ uy tín và hình ảnh của địa danh Hạ Long – di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời khuyến nghị người dân tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống để tránh hiểu nhầm giữa địa danh Hạ Long và doanh nghiệp sử dụng yếu tố “Hạ Long” trong tên thương hiệu.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm được quản lý theo đúng quy định pháp luật, đặt sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng lên hàng đầu.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra mở rộng vụ việc sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm đồ hộp tại Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Hải Phòng: Khởi tố vụ dùng thịt lợn nhiễm dịch tả làm đồ hộp Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án để điều tra hành vi tuồn khoảng 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả vào nhà máy sản xuất đồ hộp.

