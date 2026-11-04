Theo bộ phận dự báo bầu cử của hãng tin CNN, các ứng viên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026 sẽ tạo nên lịch sử, trong đó có nữ thống đốc da màu, thượng nghị sĩ nam công khai đồng tính đầu tiên.

Đảng Cộng hòa được dự báo đã mất quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11. Ảnh: BBC

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bước vào nửa sau của nhiệm kỳ thứ 2, cả hai đảng đều sẽ chào đón một nhóm các nhà lập pháp mới đắc cử với thành phần đa dạng ở cả cấp tiểu bang lẫn cấp quốc gia.

Dưới đây là những ứng viên được dự báo sẽ làm nên lịch sử trong cuộc bầu cử năm nay.

Nữ thống đốc da màu đầu tiên

Bà Keisha Lance Bottoms được dự báo trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang Georgia, nữ thống đốc đầu tiên của bang này và cũng là nữ thống đốc da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Bà Bottoms từng giữ chức Thị trưởng Atlanta giai đoạn 2018 - 2022 và là một trong những người phụ nữ được Tổng thống thứ 46 của Mỹ Joe Biden cân nhắc lựa chọn liên danh tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020. Sau đó, bà Bottoms tham gia chính quyền của ông Biden.

Trong cuộc bầu cử giữa kỳ lần này, bà Bottoms đánh bại ứng viên Cộng hòa được ông Trump ủng hộ là Rick Jackson. Khi tranh cử, bà tập trung vào các vấn đề chính như mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế Medicaid, giảm thuế cho chủ sở hữu nhà và tăng ngân sách giáo dục

Thượng nghị sĩ nam đầu tiên công khai là người đồng tính

Ông Chris Pappas được dự báo trở thành thượng nghị sĩ nam công khai là người đồng tính đầu tiên trong lịch sử Mỹ sau chiến thắng tại cuộc đua vào Thượng viện ở bang New Hampshire.

Chiến thắng của ông giúp đảng Dân chủ giữ được một ghế quan trọng tại bang từng được đảng Cộng hòa coi là nơi mang lại cơ hội tốt nhất để giành thêm ghế.

Ông Pappas là nghị sĩ Hạ viện 4 nhiệm kỳ, đại diện khu vực đông nam bang New Hampshire.

Thống đốc da màu đầu tiên của Florida

Ông Byron Donalds được dự báo trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang Florida. Trong chiến dịch tranh cử, ông tập trung vào cải cách thuế, quản lý các trung tâm dữ liệu và ủng hộ chương trình nghị sự của Tổng thống Trump tại bang ngày càng nghiêng về đảng Cộng hòa này. Ông Donalds nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Trump ngay từ đầu cuộc đua.

Khi ông Donalds nhậm chức, nước Mỹ sẽ có 3 thống đốc da màu đương nhiệm với quan điểm chính trị khác biệt. Hai người còn lại là Wes Moore, Thống đốc Dân chủ tái đắc cử của bang Maryland và bà Bottoms tại bang Georgia.

Nữ thượng nghị sĩ đầu tiên do cử tri bầu ở Nam Carolina

Bà Annie Andrews dự kiến trở thành nữ thượng nghị sĩ đầu tiên của bang Nam Carolina được cử tri trực tiếp bầu chọn, sau khi đánh bại Thượng nghị sĩ được bổ nhiệm Darline Graham. Chiến thắng này giúp đảng Dân chủ giành lại chiếc ghế mà đảng Cộng hòa nắm giữ gần 30 năm.

Ông Trump đã thúc đẩy việc bổ nhiệm bà Graham vào chiếc ghế còn bỏ trống sau khi anh trai bà là cựu Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đột ngột qua đời vào tháng 7. Việc tổng thống ủng hộ một nhân vật ít được biết đến trong chính trường đã gây ra nhiều tranh cãi tại Nam Carolina, một bang vốn là "thành trì" vững chắc của đảng Cộng hòa.

Trong sự nghiệp chính trị, bà Graham tự định vị mình là người bảo thủ hơn anh trai, đồng thời đi ngược lại một số quan điểm trước đây của ông Graham để đứng về phía ông Trump.

Trong khi đó, bà Andrews xây dựng hình ảnh một chính trị gia ôn hòa, có lập trường độc lập, quan tâm đến chi phí sinh hoạt, chất lượng cuộc sống và chống tham nhũng.

Thống đốc gốc Tây Ban Nha đầu tiên của Texas

Bà Gina Hinojosa được dự báo trở thành thống đốc gốc Tây Ban Nha đầu tiên của bang Texas sau khi đánh bại Thống đốc Cộng hòa Greg Abbott, người đã tại nhiệm gần 12 năm. Hai ứng viên có nhiều bất đồng về các vấn đề văn hóa, trong đó có quyền phá thai, trong suốt chiến dịch tranh cử.

Bà Hinojosa, 52 tuổi là nhà lập pháp của bang kiêm luật sư. Bà sẽ trở thành ứng viên Dân chủ đầu tiên được bầu làm thống đốc Texas kể từ sau khi bà Ann Richards đắc cử năm 1990 và là người phụ nữ thứ 3 đảm nhiệm cương vị này.

Nữ nghị sĩ da màu đầu tiên đại diện cho bang Colorado

Bà Melat Kiros được dự báo trở thành nữ nghị sĩ da màu đầu tiên đại diện bang Colorado tại Hạ viện Mỹ sau chiến thắng tại khu vực bầu cử số 1.

Bà Kiros, 29 tuổi là luật sư theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Bà cũng sẽ gia nhập nhóm nghị sĩ thuộc thế hệ Z tại Quốc hội Mỹ, trở thành một trong những thành viên trẻ nhất của Hạ viện.

Nghị sĩ đầu tiên theo đạo Hồi tới từ New Jersey

Ông Adam Hamawy được dự báo trở thành nghị sĩ theo đạo Hồi đầu tiên đại diện cho bang New Jersey tại Quốc hội Mỹ sau chiến thắng ở khu vực bầu cử số 12.

Ông Hamawy là bác sĩ quân y đã nghỉ hưu, đồng thời là người thường xuyên chỉ trích Israel. Ông thuộc cánh cấp tiến của đảng Dân chủ, ủng hộ chương trình bảo hiểm y tế toàn dân Medicare cũng như xóa nợ y tế và nợ sinh viên.

Nữ nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên tại New York

Bà Claire Valdez được dự báo trở thành nữ nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên đại diện cho bang New York tại Hạ viện sau chiến thắng ở khu vực bầu cử số 7.

Bà Valdez từng có một nhiệm kỳ phục vụ trong cơ quan lập pháp bang. Chiến thắng của bà đánh dấu thêm một thành công của cánh tiến bộ trong đảng Dân chủ.