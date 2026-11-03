Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/11 đã hạ thấp khả năng Washington tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời cho biết các nỗ lực ngoại giao đang đạt tiến triển.

Ông Trump hạ thấp khả năng Mỹ tấn công Iran sau bầu cử giữa kỳ. Ảnh: WANA

Theo hãng tin Anadolu, khi một phóng viên hỏi sau sự kiện vận động tranh cử tại Washington rằng liệu ông có cân nhắc tấn công Iran một lần nữa sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11 hay không, người đứng đầu nước Mỹ nói: "Không".

Phát biểu tại sự kiện, ông Trump khẳng định Tehran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng các quan chức Iran đã nhận thức được lập trường này.

Ông Trump kêu gọi cử tri Mỹ ghi nhớ những nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân “khi họ bước vào phòng bỏ phiếu”. Ông Trump lập luận rằng việc ngăn Tehran đạt được năng lực hạt nhân có ý nghĩa sống còn, đồng thời cảnh báo Iran “sẽ không bao giờ có thể vận hành theo cách như hiện nay” nếu sở hữu năng lực đó.

“Chúng ta đã ngăn chặn điều đó từ một năm trước bằng những chiếc máy bay ném bom B-2 tuyệt đẹp. Chúng đánh trúng mọi mục tiêu và chỉ cần thả hàng trăm tấn đá phủ lên toàn bộ các cơ sở”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng các thỏa thuận ngoại giao đang “tiến triển rất tốt đẹp”, đồng thời liên hệ triển vọng đạt được thỏa thuận với giá năng lượng giảm.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với hãng tin Axios, ông Trump tuyên bố ông không vội quyết định liệu có nối lại các cuộc tấn công quân sự trực tiếp nhằm vào Iran hay không. “Dù theo cách nào, chúng tôi cũng sẽ hành động, nhưng không có gì phải vội", ông Trump nhấn mạnh, đồng thời cho rằng sức ép của Mỹ đã làm suy yếu nghiêm trọng nền kinh tế Iran.

“Chúng ta đã khiến họ kiệt quệ về tài chính. Họ không có tiền, không có xăng và người dân của họ đang ngày càng mệt mỏi vì tình trạng này”, lãnh đạo Nhà Trắng nói.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm các cuộc tiếp xúc với Tehran “đang diễn ra tốt đẹp”, dù cáo buộc các nhà đàm phán Iran cố tình kéo dài quá trình thảo luận: “Phía Iran không cảm thấy cấp bách như mọi người nghĩ, nhưng họ muốn đạt được thỏa thuận hơn bao giờ hết”.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc điện đàm với ông Trump hôm 31/10 đã đề nghị Washington tiến hành các cuộc tấn công quân sự ngay lập tức sau bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo Axios, bất chấp những quan ngại do ông Netanyahu nêu ra, ông Trump quyết định để các cuộc đàm phán ngoại giao tiếp tục diễn ra.