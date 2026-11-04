Roy Cooper, cựu Thống đốc bang Bắc Carolina thuộc đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ tại bang này sau khi đánh bại Michael Whatley, cựu Chủ tịch Ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa.

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Ảnh: CNBC

Theo báo Guardian và hãng tin CNN, việc giành chiến thắng tại bang Bắc Carolina có ý nghĩa quan trọng đối với đảng Dân chủ khi họ nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, sau khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis tuyên bố không tái tranh cử.

Các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ đang dần đóng cửa trong bối cảnh cử tri quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Quốc hội trong một cuộc bầu cử có thể định hình những năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Theo dự báo từ Ban Bầu cử của hãng tin CNBC, đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ. Đảng này được dự báo giành ít nhất 205 ghế trong tổng số 435 ghế của Hạ viện, còn đảng Cộng hòa giành được ít nhất 160 ghế.

Toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 ghế ở Thượng viện đang được đặt lên bàn cân. Đảng Cộng hòa đang phải bảo vệ thế đa số sít sao tại cả hai viện.

Những bất bình của cử tri về cuộc xung đột với Iran, lạm phát, vấn nạn tham nhũng trong chính phủ và chính sách nhập cư của Tổng thống Trump có thể gây bất lợi cho các ứng viên Cộng hòa. Tuy nhiên, đảng này lại chiếm ưu thế nhờ nguồn kinh phí tranh cử khổng lồ từ đóng góp của các tỷ phú.

Một số bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa như Kansas, Nam Carolina và Nebraska có thể khó đoán định. Trong khi đó, đảng Cộng hòa cũng có cơ hội giành chiến thắng tại các bang vốn là "pháo đài" truyền thống của đảng Dân chủ như Minnesota và New Hampshire.

Ngoài ra, kết quả tại các bang có thế trận ngang ngửa, bao gồm Alaska, Iowa, Maine, Michigan, Ohio và Texas sẽ quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát tại Quốc hội Mỹ khóa tới.

Theo CNBC, các điểm bỏ phiếu bắt đầu đóng cửa lúc 18h theo giờ miền Đông nước Mỹ vào ngày bầu cử 3/11 (6h giờ Việt Nam vào ngày 4/11) và điểm cuối cùng tại Alaska đóng cửa lúc 1h sáng hôm sau.