Cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 đã mang đến “làn sóng xanh” mạnh mẽ cho đảng Dân chủ cùng một thế hệ ứng viên trẻ hơn vào chính trường Mỹ, đánh bại cả những đối thủ mới lẫn các nghị sĩ kỳ cựu đương nhiệm.

Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ảnh: The Hill

Theo báo The Hill, trong số các ứng viên trẻ có James Talarico và Gina Hinojosa tại bang Texas, Abdul El-Sayed ở bang Michigan, Annie Andrews tại bang Nam Carolina, Melat Kiros ở bang Colorado và Josh Turek tại bang Iowa. Các ứng viên trẻ, đặc biệt là những người thuộc đảng Dân chủ, đã giành chiến thắng trước các đối thủ lớn tuổi hơn và giàu kinh nghiệm chính trường hơn.

Ở tuổi 29, Kiros trở thành nữ ứng viên đầu tiên thuộc Thế hệ Z được bầu vào Quốc hội Mỹ. Tại bang Wisconsin, ứng viên đảng Cộng hòa Michael Alfonso, 27 tuổi đã đánh bại đối thủ Dân chủ Fred Clark, 67 tuổi để giành ghế đại diện khu vực bầu cử quốc hội số 7 của bang này.

Một số người có thể gọi đây là "làn sóng giới trẻ", nhưng Santiago Mayer, Giám đốc điều hành tổ chức ủng hộ dân chủ "Các cử tri của ngày mai" chuyên tập trung vào giới trẻ, cho rằng quy mô của phong trào này giống một "cơn địa chấn giới trẻ" hơn.

Ông Mayer nói với The Hill: "Tôi cho rằng chúng ta đã chứng kiến nguồn năng lượng mạnh mẽ dành cho các ứng viên trẻ, những người thấu hiểu sự thất vọng của giới trẻ đối với hệ thống và cách hệ thống bị thao túng, không chỉ để phục vụ các thế hệ lớn tuổi, cụ thể là những người giàu có thuộc các thế hệ đó... Chúng ta đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của thế hệ bùng nổ dân số tăng gần 30% kể từ năm 2022, trong khi con số này ở nhóm người dưới 30 tuổi lại giảm 20%. Chúng ta cần những ứng cử viên nỗ lực thay đổi thực trạng này”.

Theo thống kê của tổ chức Future Caucus, hơn 40 ứng viên thuộc Thế hệ Y (những người sinh từ khoảng năm 1981 đến năm 1996) không phải nghị sĩ đương nhiệm đã giành chiến thắng trong các cuộc đua vào Quốc hội năm nay. Trong khi đó, 50 nghị sĩ Thế hệ Y khác bảo vệ thành công ghế của mình trong các cuộc đua tái cử.

Layla Zaidane, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Future Caucus, nhấn mạnh kết quả bầu cử này không phải hiện tượng ngẫu nhiên. “Cần nhớ rằng các làn sóng, đặc biệt là những cơn sóng thần, không tự nhiên mà xuất hiện", bà Zaidane nói, đồng thời cho biết hơn 1/3 số ứng viên tranh cử vào Quốc hội Mỹ trong kỳ bầu cử lần này dưới 45 tuổi, tăng so với tỷ lệ 1/4 trong năm 2024. Ít nhất 97 người trong số 272 ứng viên thuộc nhóm tuổi này, tương đương 38%, đã giành chiến thắng. Số nghị sĩ thuộc thế hệ Thế hệ Z tại Hạ viện cũng tăng gấp 3 lần.

Ngoài những người đã giành chiến thắng, một số ứng viên trẻ vẫn có khả năng đánh bại các đối thủ lớn tuổi hơn khi kết quả kiểm phiếu được hoàn tất.

Tại bang Mississippi, ứng viên Dân chủ Scott Colom, 43 tuổi dẫn trước với cách biệt sít sao so với Thượng nghị sĩ đương nhiệm Cindy Hyde-Smith, 67 tuổi thuộc đảng Cộng hòa, tính đến tối 6/11. Tại bang Alaska, ứng viên Dân chủ Jonathan Kreiss-Tomkins, 37 tuổi cũng đang dẫn trước khá xa so với tất cả các đối thủ khác trong cuộc đua giành chức thống đốc bang.

Theo bà Zaidane, những ưu tiên của cử tri trong kỳ bầu cử lần này trùng khớp với những thông điệp thay đổi mà các ứng viên trẻ thường theo đuổi.

Ông Mayer nhận định mặc dù cử tri trẻ thường bị xem là nhóm chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất, nhưng các ứng viên đảng Dân chủ thành công trong cuộc bầu cử lần này lại tập trung đáng kể vào kinh tế và tình trạng thiếu cơ hội, không chỉ dừng lại ở việc bày tỏ sự đồng cảm mà còn đưa ra các giải pháp cụ thể.

Trong suốt quá trình vận động tranh cử, họ đã thể hiện rõ thái độ không chấp nhận việc phải chờ đến lượt mình, cũng chẳng hề cảm thấy cần phải xin lỗi vì tuổi đời còn trẻ.

Hồi tháng 2, bà Kiros nói với đài NPR: "Chúng ta cần những nhà lãnh đạo sẵn sàng đấu tranh cho các chính sách táo bạo, thực sự mang lại kết quả. Họ không chấp nhận thỏa hiệp, không chờ đến lượt mình và cũng không xin phép bất kỳ ai".

Sự thể hiện mạnh mẽ của các gương mặt trẻ lần này diễn ra trong bối cảnh tuổi tác ngày càng cao của các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đang trở thành chủ đề được chú ý. Đã có 6 nghị sĩ qua đời trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 119, phần lớn đều ở độ tuổi vượt quá tuổi nghỉ hưu thông thường.

Theo ông Mayer, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ không đơn thuần là sự phản đối các nghị sĩ lớn tuổi mà còn phản ánh sự đón nhận "nguồn năng lượng mới" và "tầm nhìn mới", những yếu tố tình cờ có mối liên hệ chặt chẽ với các ứng viên trẻ.

Mặc dù tổ chức của ông đặt mục tiêu xây dựng sức mạnh chính trị cho giới trẻ, nhưng ông Mayer không ủng hộ những lời kêu gọi loại bỏ các nghị sĩ lớn tuổi. Ông cho rằng chính phủ hoạt động hiệu quả nhất khi có sự kết hợp giữa người trẻ và người lớn tuổi hơn.

"Tôi không nghĩ đây là sự kết thúc của chế độ lão trị, bởi chúng ta vẫn cần những người lớn tuổi, những người hiểu cách hệ thống vận hành và đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong đó. Tuy nhiên, tôi cho rằng sự thống trị của những người lớn tuổi đang đi đến hồi kết, bởi thế giới đơn giản là đã thay đổi quá nhiều", ông Mayer nói thêm.

Mặc dù cuộc bầu cử lần này nghiêng đáng kể về phía các ứng viên trẻ của đảng Dân chủ, cả ông Mayer và bà Zaidane đều lưu ý rằng cử tri thuộc Thế hệ Z vẫn chưa nghiêng hẳn về một đảng phái cụ thể nào.

"Thế hệ Z vẫn đang hình thành bản sắc chính trị của mình và sự ủng hộ của họ phụ thuộc vào kết quả thực tế", bà Zaidane bình luận.