Đảng Dân chủ tiếp tục mở rộng thế đa số tại Hạ viện Mỹ khi kết quả kiểm phiếu mới nhất từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở nước này vào ngày 3/11 được công bố.

Kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ tính đến chiều 6/11. Ảnh: The Guardian

Theo truyền thông Mỹ và hãng tin Anadolu, đảng Dân chủ đã giành thêm 8 ghế tại Hạ viện, đạt tổng cộng 253 ghế trong tổng số 435 ghế tại Hạ viện, so với 157 ghế của đảng Cộng hòa. Tính đến 16h22 hôm nay (6/11) theo giờ Việt Nam, kết quả của 25 cuộc đua vẫn chưa được xác định.

Hãng CNN đưa tin đảng Dân chủ năm nay đã giành được thế đa số lớn nhất tại Hạ viện trong gần 20 năm qua và vẫn có cơ hội gia tăng lợi thế khi kết quả tại các cuộc đua chưa được công bố sẽ quyết định quy mô thắng lợi cuối cùng của đảng này.

Thế đa số của đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ trong nhiệm kỳ Quốc hội sắp tới đang tiến sát, thậm chí có thể vượt qua con số 257 ghế khi cựu Tổng thống Barack Obama bắt đầu nhiệm kỳ và 258 ghế vào thời điểm cựu Tổng thống Bill Clinton nhậm chức.

Đảng Dân chủ cũng giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, với tổng cộng 54 ghế, gồm cả hai nghị sĩ độc lập liên minh với đảng, so với 44 ghế của đảng Cộng hòa. Hai cuộc đua vào Thượng viện vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Một số ứng viên của đảng Dân chủ có thể đã giành chiến thắng trong các cuộc đua vào Thượng viện ngay cả khi không có cử tri ủng hộ họ đi bỏ phiếu vào Ngày bầu cử 3/11. Điều này xuất phát từ số lượng phiếu bầu sớm, phiếu bầu vắng mặt và/hoặc phiếu bầu qua thư.

Ở cấp bang, đảng Dân chủ cũng chiếm ưu thế với 28 ghế thống đốc, so với 20 ghế của đảng Cộng hòa. Theo truyền thông Mỹ, cuộc đua tại hai bang Alaska và Kansas vẫn đang diễn ra sít sao và chưa thể xác định người chiến thắng.