Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đề nghị ông Dana White, Giám đốc điều hành Giải vô địch Đối kháng đỉnh cao (UFC), đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng. Tuy nhiên, một nguồn tin nắm rõ sự việc cho biết ông White đã từ chối đề nghị này.

Ông Trump (trái) và ông Dana White. Ảnh: EPA

Theo đài CNN, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 7/11: “Tôi vui mừng thông báo rằng Dana White, một võ sĩ và chiến binh đầy mạnh mẽ đã được đề nghị đảm nhận chức Thư ký báo chí”.

Ông Trump cho biết đã yêu cầu ông White mang theo một số “trợ lý”, đồng thời liệt kê tên 6 võ sĩ UFC và đăng tải hình ảnh của họ. “Chúng ta cần những người này bảo vệ mình trước phe Cánh tả điên rồ. Dana sẽ là một Thư ký báo chí không giống bất kỳ ai trước đây. Dana, hãy nhận lời đi!”, lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ.

Trong khi một trợ lý cho biết Tổng thống Trump chỉ nói đùa về đề nghị này, bài đăng của ông xuất hiện trong bối cảnh bản thân vẫn đang tìm kiếm người đảm nhận vị trí thư ký báo chí mới, sau khi bà Karoline Leavitt rời nhiệm sở và bà Katie Zacharia chỉ giữ chức vụ này trong 5 ngày.

Ông Trump gặp khó khăn trong việc tìm người đảm nhận một vị trí quan trọng mà bản thân ông đặc biệt quan tâm. Vấn đề này càng trở nên cấp thiết hơn sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội và tuyên bố sẽ tiến hành điều tra chính quyền của ông.

Hôm 7/11, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đã chia sẻ lại bài đăng của Tổng thống, kèm lời bình: “Quá tuyệt! Hãy nhận lời đi, @DanaWhite!”.

Khi được hỏi về lời đề nghị trên tại cuộc họp báo ngày 7/11, ông White đã né tránh trả lời trực tiếp, chỉ cho biết dự định bay tới Washington vào ngày 9/11 để gặp ông Trump.

Ông White trong nhiều năm qua là một trong những đồng minh nổi bật nhất của ông Trump. Ông từng phát biểu tại 3 kỳ Đại hội toàn quốc gần đây nhất của đảng Cộng hòa và góp phần giúp đảng này thu hút sự ủng hộ của nhóm cử tri nam giới trẻ tuổi, lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng.

“Ông ấy đã giới thiệu cho tôi những người mà trước đây tôi chưa từng nghe đến, những người trẻ tuổi. Ý tôi là, tôi đã được những người mới 20 tuổi phỏng vấn. Tôi đã hỏi: 'Các bạn gặp những người này ở đâu vậy?'. Họ được gọi là những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội”, ông Trump nói về ông White hồi đầu năm nay.