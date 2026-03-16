Thông tin đáng chú ý trên được ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch HĐQT HAGL nêu ra tại hội thảo bàn về chiến lược phát triển cà phê của doanh nghiệp vào ngày 16/3.

Ông cho hay, HAGL đã hoàn thành tái cấu trúc doanh nghiệp. Từ đỉnh nợ 36.000 tỷ đồng, đến nay, công ty mẹ của tập đoàn không còn nợ. Trong khi đó, các công ty con còn nợ vốn vay lưu động khoảng 7.600 tỷ đồng.

Đây là lý do để HAGL dám thực hiện dự án trồng 20.000ha cà phê tại các vùng trồng ở tỉnh Gia Lai (Việt Nam); Lào và Campuchia. Trong đó, diện tích trồng cà phê Arabica chiếm khoảng 70%, còn lại là cà phê Robusta.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng cho biết, tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào cuối tháng 3 tới đây, theo dự kiến, tỉnh Gia Lai sẽ ký quy chế phối hợp với các địa phương ở Đông Bắc Campuchia và Nam Lào, để quá trình thực hiện dự án cà phê trên nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương cả 3 nước.

Còn theo lộ trình được bầu Đức bật mí, dự án đã hoàn thành trồng 3.000ha cà phê trong năm 2025. Tới tháng 8/2026, diện tích trồng sẽ đạt 10.000ha. Trong giai đoạn 2027-2028, HAGL sẽ trồng thêm 5.000ha/năm và hoàn thành tổng diện tích 20.000ha cà phê.

Tuy nhiên, ông thừa nhận, để hoàn thành diện tích trồng rất lớn như vậy là không đơn giản và đây là dự án có quy mô lớn và có thể nằm trong nhóm các vùng trồng cà phê lớn trên thế giới.

Nêu số liệu về các công ty có diện tích trồng cà phê lớn nhất thế giới, ông Nguyễn Thành Tài – chuyên gia Hiệp hội Cà phê đặc sản thế giới (SCA) cho biết, nếu đạt quy mô 20.000 ha như kế hoạch, HAGL có thể trở thành một trong những doanh nghiệp quản lý diện tích cà phê lớn nhất thế giới.

Hiện, Công ty Horizon Plantations ở Ethiopia được xác nhận là công ty trồng cà phê lớn nhất thế giới với tổng diện tích trồng đạt 14.656ha. Tiếp theo sau là Công ty Daterra ở Brazil (6.405ha); Green Coffee của Canada (4.050ha); Kelachandra của Ấn Độ (2.630ha).

Trong đó, chủ sở hữu của Công ty Horizon Plantations là một tỷ phú người Ả Rập-Xê Út gốc Ethiopia. Theo Bloomberg Billionaires Index, giá trị tài sản ròng của ông này năm 2025 ước đạt 10,3 tỷ USD.

Chuyên gia ước tính, nếu thành công, tổng doanh thu dự kiến của 20.000ha cà phê ước đạt 713 triệu USD/năm (gồm: doanh thu bán cà phê nhân xanh, cà phê rang xay, tinh hoà tan), tương đương 18.500 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, điều quyết định thành công cho dự án trên không nằm ở diện tích hay sản lượng. Thay vào đó, HAGL cần biến sản lượng thành giá trị bền vững, chất lượng đồng đều với sản phẩm có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ các yêu cầu thị trường, cũng như giao hàng ổn định.

Ông Đoàn Nguyên Đức tại hội thảo bàn về chiến lược phát triển cà phê sáng 16/3. (Ảnh: T.C)

Bầu Đức không còn 'liều mạng'

Năm 2025, thị trường toàn cầu tiêu thụ khoảng 175 triệu bao cà phê, tương đương 10,5 triệu tấn. Tổng giá trị thị trường là khoảng 176,55 tỷ USD (theo Tổ chức Cà phê quốc tế).

Trong đó, EU là nơi tiêu thụ cà phê lớn nhất trên thế giới với sản lượng tiêu thụ là 46,2 triệu bao; Mỹ 23,4 triệu bao; rồi đến các quốc gia tiêu thụ nhiều sản phẩm cà phê hoà tan như Philippines, Trung Quốc, Anh, Canada …

Ngoài các thị trường lớn trên, HAGL đánh giá Trung Quốc cũng là một khách hàng tiêu thụ cà phê tiềm năng. Trong năm 2025, Trung Quốc tiêu thụ khoảng 6 triệu bao cà phê, tương đương 360.000 tấn. Quốc gia này tuy có dân số gấp 14 lần Việt Nam nhưng đang tiêu thụ lượng cà phê tương đương Việt Nam. Do đó, đây là cơ hội để phát triển ngành cà phê trong nước, nhằm cung cấp cho thị trường nước láng giềng.

Năm ngoái, Việt Nam xuất khẩu được 1,59 triệu tấn cà phê với kim ngạch xuất khẩu đạt 9 tỷ USD, tăng 58,8% về giá trị so với năm 2024. Chuyên gia từ SCA đánh giá, Việt Nam không chỉ tăng mạnh về sản lượng cà phê sản xuất mà còn phát triển ở nhóm cà phê chế biến sâu. Bằng chứng là lần đầu tiên cà phê chế biến xuất khẩu đã đạt con số 1,4 tỷ USD.

Để thực hiện được 'siêu dự án' trồng cà phê, nhu cầu vốn của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn 2026-2028 là 14.220 tỷ đồng. Phía doanh nghiệp cho biết, đã có kế hoạch huy động tài chính từ lợi nhuận giữ lại trong hoạt động kinh doanh, bán vốn, niêm yết thêm công ty con và phát hành trái phiếu.

Chia sẻ thêm khi nói về dự án, bầu Đức cho biết, cá nhân đã nếm trải cả thành công và thất bại nên ông biết mình làm gì và không nên làm gì lúc này. "Tôi là một người rất lì lợm, liều mạng nhưng xin thưa, giờ tôi không dám nữa. 20.000ha cà phê sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho HAGL", ông tin tưởng.