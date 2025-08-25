Con trai Bầu Đức tiếp tục đăng ký mua thêm một lượng lớn cổ phiếu CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG). Trước đó, ông đã mua thành công 27 triệu cổ phiếu HAG qua thỏa thuận, trùng thời điểm Bầu Đức bán ra 25 triệu đơn vị.

Cụ thể, theo thông báo ghi nhận ngày 25/8 của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), ông Đoàn Hoàng Nam đăng ký mua vào 25 triệu cổ phiếu HAG, thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn trong khoảng thời gian từ 28/8-12/9.

Hiện ông Đoàn Hoàng Nam nắm giữ 27 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 2,55%. Đây là số cổ phiếu ông Nam mua thành công hôm 22/8 thông qua thỏa thuận.

Tới cuối tháng 6, HAG đã không còn lỗ lũy kế. Ảnh: HAGL

Ông Đoàn Hoàng Nam là con trai của ông Đoàn Nguyên Đức. Bầu Đức đang nắm giữ gần 305 triệu cổ phần HAG, tương đương 28,84% vốn điều lệ của HAG. Trong khoảng thời gian từ 18-22/8, Bầu Đức đã bán thành công 25 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận.

Chỉ 3 ngày sau khi trở thành cổ đông HAGL, ông Nam tiếp tục đăng ký mua thêm cổ phần. Động thái này mở ra khả năng ông sẽ tiếp bước cha trong việc quản lý doanh nghiệp từng lừng lẫy từ bất động sản, thủy điện đến nông nghiệp.

Động thái mua - bán cổ phiếu của cha con Bầu Đức diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu HAG đang ở vùng đỉnh cao nhất kể từ năm 2022. Từ đầu năm 2025, giá cổ phiếu HAG đã tăng gần 30%.

Trong phiên giao dịch ngày 25/8, cổ phiếu HAG tăng trần thêm 1.100 đồng lên 17.200 đồng/cp.

Nếu giao dịch mới đăng ký thành công, ông Đoàn Hoàng Nam sẽ chi khoảng 430 tỷ đồng, qua đó nâng số lượng nắm giữ lên 52 triệu cổ phần HAG, tương đương 4,92% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai.

Bầu Đức có 3 người con, gồm con gái Đoàn Hoàng Anh và 2 con trai Đoàn Hoàng Nam, Đoàn Hoàng Nam Anh. Đoàn Hoàng Nam Anh hiện sở hữu 13 triệu cổ phiếu HAG, tỷ lệ 1,23%.

Trong quý II/2025, HAG báo lãi ròng 483 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ nhờ sự bứt phá của mảng kinh doanh chuối. Trong 6 tháng đầu năm, HAG báo doanh thu tăng 34% lên hơn 3.700 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 72% lên 824 tỷ đồng, đạt 78% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Như vậy, cho tới cuối tháng 6, HAG đã không còn lỗ lũy kế.