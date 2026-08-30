Tối 30/8, lãnh đạo UBND xã Hải Thịnh xác nhận khoảng 17h cùng ngày, một đám mây đen lớn có hình dạng xoáy ốc bất ngờ xuất hiện trên vùng biển thuộc địa bàn xã.

Theo vị lãnh đạo xã, trong thời gian đám mây xuất hiện, khu vực có gió mạnh. Hiện tượng này kéo dài khoảng 30 phút, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Đám mây hình lốc xoáy xuất hiện trên bầu trời vùng biển Ninh Bình. Ảnh: Tùng Biri

Anh Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi, trú tại xã Hải Thịnh) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến đám mây có hình thù lạ như vậy ở vùng biển Hải Thịnh. Đám mây xuất hiện khoảng 30 phút rồi tan, sau đó khu vực ven biển xuất hiện mưa nhỏ”.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 30/8 đến ngày 31/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 130mm.

Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp; gây lũ trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc cùng khả năng kèm theo lốc, sét, mưa đá.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, ngày 30/8, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.