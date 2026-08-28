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Bắc Bộ mưa giông trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ

Chiều 28/8, dự báo viên Trần Thị Thúy Nga, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cập nhật thông tin thời tiết mới nhất kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày (29/8-2/9).

Theo đó, tại Bắc Bộ, trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ, từ 29-31/8, khu vực này có mưa nhiều. Tuy nhiên, mưa chủ yếu xuất hiện dưới dạng các trận mưa giông gián đoạn, đan xen với những khoảng thời gian có nắng nhẹ trong ngày.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng thời kỳ ngày 29/8 và 31/8: 29-32 độ.

Thời tiết kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Ảnh: Nam Khánh

Từ ngày 1-2/9, thời tiết miền Bắc được dự báo ổn định hơn rõ rệt. Mưa giảm, thời tiết chủ đạo là nắng. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Bắc Trung Bộ mưa kéo dài đến ngày 1/9

Tại khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, tình trạng mưa nhiều được dự báo kéo dài trong 4 ngày đầu kỳ nghỉ, từ 29/8 đến 1/9.

Mưa tại khu vực này cũng chủ yếu là những cơn mưa ngắt quãng trong ngày. Phải đến ngày 2/9, mưa mới có xu hướng giảm.

Trong khi đó, từ Quảng Trị, TP Huế đến khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết được dự báo ổn định nhất, với ít mưa và ngày có nắng.

Đáng chú ý, tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, trong hai ngày 29-30/8 vẫn xảy ra nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ mưa giông về chiều tối

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết trong dịp nghỉ lễ có đặc trưng ban ngày trời có nắng. Đến chiều tối và tối, khu vực này thường xuất hiện các cơn mưa giông.

Nhìn chung, thời tiết trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có sự khác biệt giữa các vùng. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có kế hoạch di chuyển, vui chơi và nghỉ lễ phù hợp.

Riêng thời tiết Hà Nội: Từ chiều tối và đêm 29/8 đến 30/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Từ đêm 30/8 đến đêm 31/8, khu vực khả năng mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 1-2/9, có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, riêng thời kỳ ngày 29/8 và 31/8: 29-32 độ.

Thời tiết TPHCM: Ngày có nắng, chiều và tối có lúc có mưa rào và giông với xác suất mưa 65-75%. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; cao nhất: 31-34 độ.