Ngày 29/8, lãnh đạo UBND xã Quỹ Nhất cho biết chính quyền đã nắm thông tin về vụ việc và giao Công an xã xác minh, làm rõ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài viết của một phụ huynh phản ánh con trai bị một người đàn ông hành hung tại phòng tập gym, gây chú ý trên mạng xã hội.

Người được cho là hành hung cháu P. tại phòng gym. Ảnh: H.A.

Người đăng bài là ông Đ.V.B., trú xã Quỹ Nhất, bố của cháu P. Theo ông B., chiều 26/8, ông nhận được điện thoại của con trai báo bị một người đàn ông cùng tập gym hành hung.

Theo lời kể của P., trước khi xảy ra sự việc, người đàn ông rủ em chơi vật tay và cá cược tiền nhưng em không đồng ý. Sau đó, người này dùng tay, chân đánh vào người và vùng đầu của P.

Sau sự việc, gia đình đưa P. đi kiểm tra sức khỏe tại cơ sở y tế, đồng thời làm bản tường trình và gửi đơn kiến nghị đến Công an xã Quỹ Nhất, đề nghị điều tra, xử lý.

Đại diện Công an xã Quỹ Nhất cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn của ông B. và đang xác minh vụ việc.

Qua xác minh bước đầu, công an xác định có xảy ra việc P. bị hành hung. Người được xác định liên quan đến vụ việc là ông L.Đ.D., 46 tuổi.

Công an xã Quỹ Nhất đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.