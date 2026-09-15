Thực chất, đây là một kịch bản lừa đảo được dàn dựng với nhiều bước nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng. Các đối tượng thành lập doanh nghiệp để tạo vỏ bọc hợp pháp, mua dữ liệu khách hàng, đồng thời thuê nhân viên giả danh ngân hàng gọi điện tư vấn, từ đó từng bước dẫn dụ người sử dụng thẻ tín dụng thực hiện giao dịch.

Vụ việc vừa được TAND TPHCM xét xử cũng cho thấy mức độ tinh vi của các chiêu thức lừa đảo nhắm vào người dùng dịch vụ ngân hàng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng này đã tiếp cận nạn nhân dưới danh nghĩa nhân viên ngân hàng để giới thiệu dịch vụ rút tiền mặt với số tiền bằng 75% hạn mức thẻ tín dụng, cam kết không mất phí và được trả góp từ 6-12 tháng.

Khi người bị hại đồng ý, các đối tượng yêu cầu cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật CVV, mã OTP xác thực giao dịch và số tài khoản nhận tiền. Các thông tin này được sử dụng để tạo giao dịch thanh toán khống tại gian hàng trực tuyến do chính nhóm lừa đảo thiết lập. Không có hoạt động mua bán thực tế nào diễn ra. Giao dịch được tạo dưới hình thức thanh toán mua hàng, nhưng tiền từ hạn mức thẻ của nạn nhân thực chất được chuyển về tài khoản do nhóm này kiểm soát.

Sau đó, các đối tượng chuyển lại khoảng 75% giá trị giao dịch cho nạn nhân, giữ lại 25% và nói đây là khoản đối ứng của giao dịch trả góp, sẽ được hoàn lại sau khi tất toán. Thực tế, khoản 25% này không được hoàn trả, trong khi giao dịch 100% giá trị vẫn được ghi nhận trên thẻ và chủ thẻ vẫn có nghĩa vụ thanh toán cho ngân hàng.

Cảnh giác bẫy lừa đảo từ dịch vụ rút tiền thẻ tín dụng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Đáng lo ngại là nạn nhân không lập tức nhận ra mình vừa bị lừa mà ngược lại, họ tin rằng đang sử dụng một dịch vụ tài chính hợp pháp sau khi nhận lại số tiền từ kẻ lừa đảo. Rủi ro còn tăng cao khi các đối tượng có thể dùng thông tin thẻ và mã OTP để đăng ký mua sắm trực tuyến hoặc liên kết thẻ với ví điện tử.

Các ngân hàng thường khuyến cáo khách hàng tuân thủ nguyên tắc "3 không":

Thứ nhất là không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc quét khuôn mặt qua bất kỳ ứng dụng nào từ cá nhân hay tổ chức bên thứ ba ngoài ngân hàng. Thứ hai là không bấm vào đường link hoặc tải ứng dụng lạ. Thứ ba là không chuyển tiền trước đối với bất kỳ một yêu cầu phí đặt cọc, phí làm hồ sơ, phí kích hoạt hạn mức, phí nâng hạn mức thẻ.

Khi gặp những yêu cầu này, người dân hãy liên hệ với ngân hàng qua tổng đài chính thức, hoặc đến chi nhánh của ngân hàng để được xác minh.

Thẻ tín dụng là công cụ thanh toán dựa trên hạn mức tín dụng do ngân hàng cấp. Tùy sản phẩm và chính sách từng ngân hàng, chủ thẻ có thể sử dụng hạn mức để thanh toán hàng hóa, dịch vụ hoặc rút tiền mặt. Với giao dịch rút tiền mặt, khách hàng thường phải chịu hạn mức, phí và lãi suất theo quy định của ngân hàng

Ngoài lời mời hỗ trợ rút tiền từ hạn mức, nhiều kịch bản khác cũng có thể khiến chủ thẻ tiết lộ thông tin bảo mật như giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thông báo thẻ sắp bị khóa, có giao dịch bất thường, được hoàn phí, đổi điểm thưởng hoặc hỗ trợ chuyển khoản chi tiêu sang trả góp.

Cũng với những lý do này, các đối tượng lừa đảo còn có thể dẫn dắt nạn nhân đến website giả mạo ngân hàng để nhập thông tin thẻ, mã CVV, mã OTP và chiếm đoạt thông tin của người dùng.

Ngoài việc nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên chủ động giảm thiểu rủi ro bằng cách tận dụng các công cụ kiểm soát do ngân hàng cung cấp, như thông báo biến động giao dịch, thiết lập hạn mức, bật hoặc tắt chức năng thanh toán trực tuyến và sử dụng các phương thức xác thực bổ sung.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự thận trọng của chính chủ thẻ.

Trong mọi trường hợp, khi nhận được yêu cầu bất thường liên quan đến tài khoản, thẻ hoặc thông tin bảo mật, người dùng nên chủ động liên hệ ngân hàng qua các kênh chính thức để kiểm tra trước khi thực hiện.