Năm học mới 2026 đang đến gần, nhu cầu tìm kiếm phòng trọ, căn hộ của sinh viên và người lao động cũng vì thế tăng cao. Lợi dụng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định chỗ ở, các đối tượng lừa đảo đã giăng ra nhiều kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của những người đang có nhu cầu thuê nhà.

Mới đây, một nghi phạm đã bị bắt sau khi chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của 150 nạn nhân.

Một trong những kịch bản lừa đảo thường gặp bắt đầu từ nhu cầu tìm nhà gấp của sinh viên trước ngày nhập học hoặc người lao động khi bắt đầu công việc mới.

Sau khi phát hiện các bài đăng tìm phòng, tìm nhà trên các hội nhóm, đối tượng lừa đảo chủ động liên hệ, tự giới thiệu là môi giới và cho biết đã hỗ trợ nhiều người thuê nhà thành công tại khu vực này. Để tạo lòng tin, các đối tượng còn cam kết không thu phí môi giới từ khách thuê vì chủ nhà sẽ là người thanh toán khoản phí này.

Sau khi tạo được thiện cảm và khiến nạn nhân tin tưởng, đối tượng tiếp tục đưa ra lý do phòng đang được nhiều người quan tâm để thúc giục chuyển trước một tháng tiền nhà nhằm giữ chỗ.

Tuy nhiên, đến ngày hẹn đi xem nhà, các đối tượng lập tức chặn toàn bộ liên lạc với nạn nhân và biến mất.

Trước khi tiến hành đặt cọc thuê nhà cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận cọc để tránh bị lừa đảo. Ảnh: GPBank.

Những vụ việc này được phản ánh trong chương trình Cảnh giác 247 phát sóng ngày 29/8, do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với GPBank và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) thực hiện.

Ở một kịch bản tinh vi hơn, kẻ gian sẽ thuê bất động sản theo ngày, đóng vai chủ nhà và dẫn nạn nhân xem chính căn hộ đó, khiến giao dịch trở nên thuyết phục nhằm chiếm đoạt số tiền lớn hơn.

Chia sẻ trên mạng xã hội nhằm cảnh báo cộng đồng về thủ đoạn này, một nạn nhân cho biết, đã ký hợp đồng và chuyển trước toàn bộ 6 tháng tiền thuê sau khi trao đổi trực tiếp với người tự nhận là chủ nhà ngay trong chính căn hộ muốn thuê.

“Mọi chi tiết đều giống như một giao dịch thực tế. Căn hộ tồn tại, nội thất đầy đủ, mức giá phù hợp”, nạn nhân này nói.

Tuy nhiên, chỉ sau một tuần dọn đến sinh sống, sự việc mới vỡ lở khi chủ nhà thực sự dùng chìa khóa mở cửa căn hộ và xuất trình giấy tờ sở hữu hợp pháp của ngôi nhà.

Điểm chung của các kịch bản lừa đảo là kẻ gian đánh trúng nhu cầu thực của nạn nhân khi giới thiệu căn hộ đúng vị trí, đúng ngân sách, đúng thời điểm, rồi sau đó tạo ra cảm giác là cơ hội sắp mất (FOMO). Những yếu tố này xuất hiện cùng lúc khiến người thuê dễ ưu tiên chuyển tiền cọc giữ phòng hơn là việc kiểm chứng giao dịch.

Khoản tiền ban đầu đôi khi chỉ vài trăm nghìn đến một triệu đồng, là mức rủi ro có thể chấp nhận với nhiều người. Tuy nhiên, tâm lý sợ mất số tiền đã bỏ ra có thể khiến nhiều nạn nhân dễ tiếp tục làm theo những yêu cầu sau đó của kẻ gian.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, người có nhu cầu thuê nhà cần ưu tiên các cá nhân, đơn vị môi giới hoạt động chuyên nghiệp, có thông tin pháp lý rõ ràng và đủ điều kiện hành nghề theo quy định. Trước khi đặt cọc, người dân cần trực tiếp kiểm tra căn nhà, xác minh người có quyền cho thuê, đọc kỹ các điều khoản hợp đồng, đồng thời đối chiếu thông tin người nhận tiền.