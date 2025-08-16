Lúc 9h05 ngày 15/8/2025, tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với lực lượng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) miền Trung thuộc Cục PCMT& TP và Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ.

Theo đó, 2 đối tượng: N.T.L (trú tại phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng) và Đ.B.H.C (trú tại phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) đã bị bắt quả tang về hành vi "vận chuyển trái phép chất ma túy". Tang vật thu giữ 295,5 kg ma túy các loại, 02 xe ô tô và các tang vật, tài liệu có liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng N.T.L, các lực lượng thu giữ thêm 02 khẩu súng (1 súng AK, 1 súng tự chế) và 7 viên đạn.

Hiện Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng đang tổ chức điều tra, xác minh, đấu tranh mở rộng và hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Quảng Trị có đường biên giới đất liền kéo dài tiếp giáp với Lào (cả trên sông, trên bộ), địa hình phức tạp, có nhiều bến sông, đường mòn qua lại. Nhân dân hai bên lại cư trú sát biên giới, lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước Việt Nam và Lào nhìn chung vẫn còn mỏng, khiến cho công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động qua lại biên giới gặp rất nhiều khó khăn.

Cùng với đó, trình độ dân trí, nhận thức pháp luật còn hạn chế và đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị vẫn còn nhiều khó khăn. Tội phạm đã lợi dụng những đặc điểm đó để tìm cách tiếp cận, trả công cao, mua chuộc một số người dân tham gia tiếp tay vận chuyển ma túy qua đường mòn, sông, suối biên giới vào nước ta...

BĐBP Quảng Trị là một trong những đơn vị thuộc lực lượng BĐBP đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án về ma túy, bắt giữ số lượng lớn đối tượng cùng tang vật liên quan. Nhiều chuyên án, vụ án được BĐBP Quảng Trị và các đơn vị triệt xóa kịp thời đã ngăn chặn số lượng lớn ma túy từ nước ngoài đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Những chiến công đó là nhờ BĐBP Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình, cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm. Cùng với đó là sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa BĐBP Quảng Trị với các lực lượng chức năng tại địa phương và nước bạn trong trao đổi thông tin, triển khai nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy.