Khi các bác sĩ tiến hành mở túi thoát vị cho bé 2 tháng tuổi đã phát hiện tạng bị kẹt bên trong không chỉ có tai vòi, buồng trứng trái mà cả toàn bộ tử cung.

Đầu giờ chiều ngày 2/11, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, bảo tồn trọn vẹn tử cung và buồng trứng cho một bé gái 2 tháng tuổi.

Bệnh nhi ngụ tại tỉnh Tây Ninh, được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng quấy khóc liên tục, vùng bẹn trái sưng to bất thường.

Kết quả thăm khám và siêu âm ghi nhận khối phồng nghi thoát vị bẹn nghẹt. Trước nguy cơ hoại tử tạng khẩn cấp, ê-kíp trực đã quyết định mổ cấp cứu lập tức.

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành đưa toàn bộ tạng của bé gái về đúng vị trí giải phẫu trong ổ bụng. Ảnh: BVCC

Khi các bác sĩ tiến hành mở túi thoát vị đã phát hiện tổn thương hy hữu. Tạng bị kẹt bên trong không chỉ có tai vòi, buồng trứng trái mà chứa cả toàn bộ tử cung. Cổ túi thoát vị thắt nghẹt chặt khiến các cơ quan này thiếu máu nuôi trầm trọng.

Các bác sĩ lập tức giải phóng vị trí thắt nghẹt. Ngay sau khi được giải áp, tử cung và buồng trứng hồng hào trở lại, xác nhận chưa hoại tử.

Ê-kíp mổ đã đưa toàn bộ tạng về lại vị trí giải phẫu trong ổ bụng và tiến hành cột cắt ống Nuck (bao thoát vị). Sau phẫu thuật 2 ngày, bé phục hồi rất tốt, bú ngoan và đủ điều kiện xuất viện.

Theo ThS.BS Phạm Nguyễn Hiền Nhân – Khoa Ngoại tổng hợp, ở bé gái, thoát vị bẹn còn gọi là thoát vị ống Nuck. Tạng thoát vị thường là buồng trứng, tai vòi hoặc ruột.

Tuy nhiên, ở trường hợp này, do tử cung ở trẻ nhũ nhi chưa phát triển và có kích thước rất nhỏ, toàn bộ cơ quan kể trên đã chui lọt vào túi thoát vị rồi bị nghẹt lại. Đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp trong y văn thế giới.

Nếu nhập viện trễ, khối thắt nghẹt sẽ gây hoại tử buồng trứng và tử cung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng sinh sản sau này của bé.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, phụ trách chuyên môn khối ngoại khuyến cáo, thoát vị bẹn ở trẻ em không thể tự khỏi và cần phẫu thuật sớm ngay khi chẩn đoán.



