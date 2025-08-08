Ngày 8/8, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (trú phường Hoa Lư, Ninh Bình) nhập viện do ngộ độc lá lộc mại.

5 ngày trước, bé bị táo bón nên gia đình đã lấy lá lộc mại nấu nước cho trẻ uống. Sau khi uống, bệnh nhi đi tiểu có màu đỏ sậm, cơ thể mệt mỏi, nôn, vàng da toàn thân nên được đi khám.

Tại bệnh viện, bé được chẩn đoán thiếu máu nặng, tan máu cấp sau khi ăn lá lộc mại, thiếu men G6PD (có tác nhân gây tan máu cấp). Ngay sau đó, bé được truyền máu, corticoid và theo dõi huyết động.

Bệnh nhi nhập viện cấp cứu do ngộ độc từ việc uống nước lá lộc mại.

Sau 2 ngày điều trị, trẻ tỉnh táo, da niêm mạc hồng, không vàng da, nước tiểu cam đỏ, dần bình phục, men G6PD có trên bề mặt màng hồng cầu.

Bác sĩ CKI Trương Công Thành, Trưởng khoa cấp cứu, cho biết, người bị thiếu men G6PD khi ăn phải lá lộc mại (có tác nhân gây tan máu cấp) sẽ dẫn tới thiếu máu cấp tính, tổn thương gan, thận và các cơ quan khác, nếu không được điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Bác sĩ Thành khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng lá lộc mại hay các lá cây khác để chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian khi chưa có căn cứ, đặc biệt là những người thiếu men G6PD. Khi có biểu hiện ngộ độc, cần nhanh chóng đưa người bệnh tới các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.