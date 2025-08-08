Cả 3 trẻ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ đơn vị Bỏng, Khoa Chỉnh hình chẩn đoán các bé bị bỏng nước sôi độ II-III vùng vai, tay, chân.

Ngay sau khi nhập viện, 3 trẻ được xử trí cấp cứu theo phác đồ điều trị chuyên sâu: An thần, giảm đau, bù dịch, làm sạch vết bỏng, cắt lọc vùng da bị tổn thương và băng vết thương bằng gạc chuyên dụng có tác dụng sát khuẩn, giảm đau và hỗ trợ tái tạo da.

Bác sĩ làm sạch vết bỏng, cắt lọc vùng da bị tổn thương và băng bó bằng gạc chuyên dụng hỗ trợ tái tạo da cho trẻ. Ảnh: Vy Hiếu

Bác sĩ chuyên khoa II Phùng Công Sáng, Phụ trách đơn vị Bỏng, Khoa Chỉnh hình, ngày 8/8 cho biết bỏng do nước sôi ở trẻ nhỏ thường gây tổn thương sâu, dễ để lại sẹo co kéo và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động.

Bác sĩ Sáng cũng cảnh báo ở trẻ nhỏ, tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu người lớn chủ quan, đặc biệt các bữa ăn có sử dụng nồi lẩu, nồi canh hay thức ăn nóng luôn tiềm ẩn nguy cơ cao gây bỏng. Cha mẹ và người chăm sóc cần chú ý:

- Không để trẻ chơi gần khu vực có nồi lẩu hoặc bếp đang hoạt động.

- Đặt nồi lẩu ở vị trí chắc chắn, tránh xa mép bàn hoặc nơi dễ vướng dây điện.

- Hạn chế tối đa việc cho trẻ ngồi gần khu vực nấu ăn nóng.

- Giám sát trẻ cẩn thận trong suốt bữa ăn.

Nguồn: Bệnh viện Nhi Trung ương