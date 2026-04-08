iPos.vn vừa công bố Báo cáo Thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2025. Báo cáo này thực hiện nghiên cứu 3.001 chủ doanh nghiệp nhà hàng/quán cà phê và hơn 3.045 thực khách trên toàn quốc.

Báo cáo có đề cập tới việc năm 2025 chứng kiến nhiều bê bối chấn động về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), gây ảnh hưởng tới niềm tin tiêu dùng của dịch vụ F&B (ăn uống) tại Việt Nam.

Theo đó, vụ việc liên quan tới Công ty Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco) được xem là sự cố gây ảnh hưởng mạnh nhất trong năm ngoái. 54,45% đáp viên trong báo cáo cho biết vụ việc đã tác động trực tiếp đến quyết định sử dụng sản phẩm. Đây là một con số rất đáng chú ý, bởi các sản phẩm đóng hộp vốn được sử dụng khá phổ biến trong chuỗi cung ứng F&B, từ quán ăn, quán cà phê, cho tới các thương hiệu vận hành quy mô lớn.

“Sự cố xảy ra ở nhóm nguyên liệu mang tính công nghiệp và phân phối rộng, mức độ ảnh hưởng không chỉ dừng ở một thương hiệu, mà còn lan sang niềm tin chung đối với nhóm thực phẩm chế biến sẵn phục vụ ngành ăn uống”, báo cáo nêu.

Bên cạnh đó, 41,77% đáp viên lựa chọn dịch liên cầu lợn và coi đây là “ác mộng” của thị trường miền Trung. Dịch bệnh bắt đầu nhen nhóm từ tháng 6, đạt đỉnh điểm vào tháng 7 và tháng 8/2025. Thực khách rơi vào trạng thái "ám ảnh" đối với thịt heo và các sản phẩm nội tạng.

"Nhiều gia đình tại khu vực miền Trung đã tuyệt đối không ăn thịt lợn trong suốt 4-6 tháng, chuyển hẳn sang ăn thịt bò để đảm bảo an toàn. Các quán ăn sử dụng nguyên liệu từ thịt heo (như bún bò Huế, cơm tấm, thịt heo quay) bị ảnh hưởng nặng nề nhất", trích báo cáo.

Một số nhà hàng ghi nhận doanh thu sụt giảm tới 50% trong giai đoạn cao điểm dịch. Đồng thời, nguồn hàng thịt heo bị đình trệ, các tiểu thương không thể chứng minh được nguồn gốc hàng hóa khiến thực khách quay lưng ngay lập tức nếu chủ quán không đưa ra được giấy tờ kiểm định.

Nguồn: Báo cáo Thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2025.

Tuy vậy, báo cáo của iPos cũng chỉ ra, có tới 31,17% thực khách thừa nhận, họ không cảm thấy ảnh hưởng dù biết các vấn đề về VSATTP. Điều này cho thấy sự lạc quan trong tiêu dùng, cũng như niềm tin vào sự trưởng thành của thị trường F&B Việt Nam.

Sau những vụ bê bối VSATTP trong năm 2025, niềm tin của thực khách rõ ràng đang được xây dựng lại bằng những tín hiệu rất cụ thể.

Trong đó, đứng đầu là yếu tố không gian và cơ sở vật chất sạch sẽ, khang trang với 69,62% lựa chọn. Tiếp theo là quán đông khách ổn định với 55,99%, và có chứng nhận/niêm yết thông tin đạt chuẩn VSATTP với 50,51%.

Dữ liệu cho thấy sau các cú sốc vừa qua, người tiêu dùng không còn đặt niềm tin chủ yếu vào lời quảng cáo hay cảm tính, mà đang ưu tiên những dấu hiệu nhìn thấy ngay tại điểm bán như: Quán có sạch không; có đông khách thật không; có công khai thông tin an toàn thực phẩm hay không.

Nguồn: Báo cáo Thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2025.

Ngành F&B thu 760 nghìn tỷ trong năm 2026 Cũng theo báo cáo, bước sang năm 2026, thị trường F&B Việt Nam dự báo sẽ đạt mốc 333.600 cửa hàng với tổng doanh thu kỳ vọng chạm ngưỡng 760 nghìn tỷ đồng, duy trì đà tăng trưởng ổn định khoảng 4,6%. Đây được xem là giai đoạn ngành F&B chuyển mình từ tăng trưởng nóng sang phát triển thực chất. Làn sóng mở quán ồ ạt theo phong trào nhường chỗ cho những mô hình vận hành bài bản, kiểm soát tốt chi phí và có uy tín kinh doanh rõ ràng.